從潛水到滑板 公視《好好出門》翻轉身障刻板印象
「出門」對多數人而言只是日常選擇；對身心障礙者而言，卻往往是一場需要勇氣與反覆準備的行動。公視全新節目《極樂世界之好好出門》將於2月7日首播，透過14位障礙者的真實外出歷程，帶領觀眾看見他們如何突破限制、走向世界。
公視新一系列身心障礙節目《極樂世界之好好出門》貼身記錄14位不同障礙者的出門過程，從輪椅高度、視障者的視野到聽障者的聽覺經驗，呈現障礙者外出時面對的不便，以及勇敢挑戰後所看到意想不到的風景。
節目首集主角是一名腦性麻痺患者莊富凱，雖然他的日常生活需仰賴居服員與助理協助，卻始終懷抱潛水夢想。因手指蜷曲、無法自行捏鼻平壓，讓他多次遭到潛水業者拒絕。這次在節目陪伴與協助下，他遠征綠島挑戰潛水，面對未知風險，緊張卻不退縮，並坦言「我現在不去，就沒有機會！」最終他成功潛入海中，完成多年心願。
另一位主角顧文凱則罹患先天性運動感覺神經病變，四肢肌肉萎縮，以輪椅代步，卻自學滑板、持續嘗試各項運動。他不僅榮獲總統教育獎，也在新加坡青年滾球賽奪下第二名。節目記錄他在有限條件中與家人攜手打造專屬輔具，並與同學完成一趟難忘的高中畢業旅行。
製作人陳傳惠接受央廣訪問時指出，製作《極樂世界之好好出門》的初衷不只是希望感動人心，更期待翻轉社會對身心障礙者「不能、很麻煩」的既定想像。她坦言，許多限制其實並非來自身體，而是來自外界一開始便認定「他們做不到」。陳傳惠：『(原音)很多其實是我們沒有想像說他們可能可以完成的，例如說去潛水，就是腦麻者去潛水，可能他就不能平壓。為什麼可以？其實很多時候我覺得是溝通的問題，如果我們願意協助，然後透過一些方式，其實是可以解決的；可是如果我們每一次只要想說，喔，是身障喔，有點麻煩，然後你就先拒絕，我覺得對於身障朋友也是不公平。』
陳傳惠指出，台灣社會對身障者的想像仍相當扁平，導致他們的實際需求被忽略，相關工具與政策制度也難以及時跟上。她舉例，國外已有視障者透過科技輔助獨自登山，但在台灣，往往因「沒想過他們會需要」，相關資源便未被發展。她強調，問題不在於做不到，而是在於是否願意打開想像。
陳傳惠強調，這個系列不只是在對觀眾說故事，也希望對制度發聲，促使政策能更主動回應身心障礙者的實際需求。而影像的力量也不只影響社會，更可能回過頭影響身障者自己。當他們看見「有人可以做到」，就有機會鬆動對自己的限制，為生活打開新的可能。
《極樂世界之好好出門》每集30分鐘，共10集，自2月7日起每週六下午4時於公視播出，並同步上架《公視點點愛》YouTube頻道與《公視+》影音平台。 (編輯：柳向華)
