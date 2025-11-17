從潮州走進北投 台北首位陸配里長黃澤雙用行動融入台灣
【記者 丁倩／台北 報導】來自廣東潮州普寧的黃澤雙，1976年生於普通商家家庭，國小畢業後便投入社會。18歲跟著父親做布料批發、19歲自行開店從事服飾行，她的人生第一桶金，就是為了讓母親過好日子。年紀雖輕，她卻早早明白「靠自己」的重要，也在那段自立的青春歲月裡，奠定後來在異地打拚的韌性。
跨海的緣分，把她帶到台灣
24歲那年，家人介紹她認識台灣籍的藥劑師。兩人相差十九歲，卻靠著一通通越洋電話拉近距離。1999年9月21日，她懷著忐忑不安的心，首次踏上台灣土地，當晚就遇上921大地震。驚魂未定的她，在搖晃中對自己說：「既然選擇了這裡，就要勇敢走下去。」這句話，也成為她在台灣人生的起點。
▲黃澤雙當選里長後，持續細心照顧里內老弱病殘與弱勢居民，深受里民信任！
延續愛的重量——從伴侶後盾到社區擔當
婚後，先生曾兩度參選里長。第一次落選、第二次當選，她始終在旁默默分擔里務：照顧家庭、協助社區事務、加入志工團隊。她說：「先生常說，藥劑師不只醫病，也要醫心。」這句話，也成了她做事的信念。然而先生驟逝後，她被流言包圍。有人質疑她「會把錢帶回大陸」，也有人輕視她的身分。面對風雨，她選擇不爭辯，只是默默挑起炸油條的家業維持生計。她回憶，那段最難的時期，是婆婆陪著她一起撐過的。婆婆膝蓋動了手術，怕本行中斷，仍忍痛教她炸油條的技術。「婆婆只示範一兩次，之後就靠我自己練。練了一個月才算真的出師。」先生離開已九年，她和婆婆及家人依舊同心，油條攤也陪她走過最低潮。直到有一天，她決定：「我要站起來，為自己爭一口氣，也讓大家看看陸配不是弱勢，我要延續先生的使命。」於是，她毅然投入選舉，最終以八票勝出，成為台北市第一位陸配里長。
用行動換來信任——打造「24小時待命」的里長媽媽
當選後，她比任何人都清楚身上的期待與壓力。她選擇用行動改變偏見：手機24小時不關機、半夜接到電話也立刻出門。對老人家、弱勢戶，她親自跑、親自問候。多年下來，里民從疑慮，變成如今口中的「比家人更親」。她推動基礎工程改善：水溝清淤、道路鋪面、路燈維修等，主動向地方議員爭取協助；把捷運旁荒地整理成具文化氛圍的「鄉林．北投故事館」；成立新大同社區發展協會，辦銀髮共餐、手作班、中秋晚會，讓長輩不再孤單。
志工服務 、弱勢關懷 、 疫情陪伴 —— 社區的穩定力量
黃澤雙的「行動服務」不只在平時，更在危機時刻展現出價值。疫情燒得最兇時，里民生活受影響、恐慌升高，她帶領志工團隊定期為里內消毒，提醒大家收好衣物、關好門窗。酷熱下，志工們走遍每條巷弄；有人確診，她親自送菜送藥；弱勢家庭陷入經濟困難，她發放愛心便當，確保最基本的生活需求。平常時，她替車禍喪母的家庭奔走協調到合理賠償；經常探望罹癌婦人、替她煮飯、聊天，陪著她走出陰霾。里民知道：「只要有需要，她一定在。」這些年累積的信任，不是口號，而是一件件實事換來的。把家園照顧好，就是對里民最大的承諾！她最重視里區環境清潔，編制清潔隊，盯著每一天的落葉、垃圾、路面整理。清潔隊彎著腰的身影，是打造乾淨家園最樸實卻最重要的力量。她認為：「住家環境會影響一個人的身心靈。希望大家走在里內，是輕鬆的、安心的。」
大同狗活動區爭議——替里民把心聲傳達
北投「大同狗活動區」啟用半年後草皮枯黃、塵土飛揚，引發民怨。身為所在地里長，她向市府與議員黃郁芬反映：使用率高但下雨泥濘，建議加強養護並增設遮陽、綠美化等設施。她說：「狗狗跟家人一樣，環境好不好，我們看得見也感受得到。」
▲黃澤雙成立北投區新大同社區發展協會，推動銀髮共餐、手作課程與社區活動。
落選那一年，她沒有離開
上屆選舉，她以微差距落敗。許多志工哭了，她卻安慰大家說：「服務不是選舉結束就停止的。」
落選後，她照樣每周四、五開門做共餐、照顧長輩、持續謝票與探訪。她說：「那段時間反而讓我更明白——我不是為了選舉做事，是為了這個家。」如今，她整裝待發，準備在明年底再次投入選戰：「延續先生的使命，也是我的使命。」
愛在社區，光在心裡
里民形容她「像家人一樣」。26年來，這位潮州女孩真正成為北投的一分子；如今女兒從事貿易、兒子留在身邊協助社區與油條工作。她說：「孩子不用功成名就，快樂就好。」她表示：「新住民既然選擇這裡，就要融入、要付出。我們不是旁觀者，我們是台灣的一部分。」
黃澤雙的故事，是愛、堅持與歸屬的故事。她用力量化解偏見，用行動照亮社區。「會遇到困難，但不要怕，只要堅持，就能迎向陽光。」這句話，不只寫下她的人生，也照亮了許多新住民的未來！（照片記者丁倩翻攝）
