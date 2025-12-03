從濱崎步空場開唱談到台灣外交 何志偉：不屈服的力量最動人

CNEWS195251203a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

總統府副秘書長何志偉今（3）日代表總統賴清德出席「全球青年領袖之路」成果展，與青年交流國際參與經驗。他在臉書發文指出，會場熱議話題，為近日震撼全亞洲的濱崎步獨步全球「萬人響應，一人到場」演唱會，她在無人的會場裡依然全力開唱，何志偉形容，那股「我可以被阻擋，但我不會屈服」的精神，就是台灣在國際上活生生的寫照，「我們面對打壓無所不在，但我們靠的是實力硬撐出一條路」。

何志偉表示，濱崎步堅持演出的精神引發社會熱議，也讓他聯想到台灣在國際舞台上持續面對挑戰。他感謝僑務委員會、教育部與世台基金會長期推動國際青年交流，協助青年在海外拓展視野，也將國際資源帶回台灣。

他談到，世台基金會曾邀請他赴美國紐約大都會隊主場開球，但他認為外交工作並非政府單方面的努力，而是需要民間共同投入的「團隊合作」。因此，他向相關單位推薦101董事長賈永婕及立委郭昱晴參與相關推廣活動，希望呈現更加多元且具文化特色的台灣形象。他表示，此次合作成果良好，再次證明台灣的國際能見度來自全民共同投入。

成果展中，三位青年代表陳奕汝、江翊潔、陳妮妮分享在聯合國與國際會議參與的經驗。何志偉指出，青年在國際場合的每一次發言與行動，都是向世界展現台灣的重要方式。

他強調，國際事務並非遙不可及，而是存在於青年們的企劃、紀錄與創作之中。他表示，青年不只是參與國際，而是在共同建構台灣未來的樣貌，「因為有你們，台灣被看見了」。

