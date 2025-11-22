從烏俄看台灣／烏前駐美武官：嚇阻不是口號 是給對手看到「真正的準備」

烏克蘭前駐美武官、退役空軍上校奧爾迪諾維奇（Andrii Ordynovych）。李佳穎攝



俄烏戰爭持續將近3年，曾派駐北約、擔任烏克蘭駐美武官的烏克蘭空軍退役上校奧爾迪諾維奇（Andrii Ordynovych）表示，嚇阻不是口號，而是讓對手看到你真的在準備，積極進行自我防衛也能增加國際信任，影響他國未來是否願意在危機中提供協助的意願。

奧爾迪諾維奇受邀來台參與民主實驗室「烏克蘭x台灣：混合戰與民主韌性策略工作坊」活動，他曾派駐北約，擔任烏克蘭駐美武官，目前擔任烏克蘭自由基金（Ukrainian Freedom Fund）戰略發展總監。

奧爾迪諾維奇從俄羅斯於2014年吞併克里米亞談起，他回憶，俄羅斯2014年開始動作時，多數烏克蘭人不認為情勢會急速惡化。俄羅斯多年來塑造的敘事、兩國的歷史連結，以及許多烏克蘭人的心理預期，都讓社會普遍認為衝突會停留在政治爭端，而不至於全面升高。

奧爾迪諾維奇也舉例，如同中國大陸也會對台灣說「我們愛台灣人」，「我們都是中國人」，烏克蘭在戰爭開打前的情況其實很相似，俄羅斯的宣傳讓烏克蘭人民陷入麻痺，以為根本沒有戰爭；而且不同政治立場的團體也都在說：「沒事啦，什麼都沒發生，不要擔心。」

奧爾迪諾維奇解釋，烏克蘭當年缺乏的是一套讓社會理解「安全情勢正在升高」的結構，過去烏克蘭幾乎沒有建立任何能讓人民理解情勢變化的「威脅分級」概念。社會不知道情勢正在惡化，軍隊也沒有隨著變化調整狀態。

他所說的威脅分級（threat levels）並不只是技術上那種顏色標示，而是「讓社會知道情勢不再是前一天的樣子」，當政府與軍方偵測到對手言辭、動作、部署正在轉變時，社會也必須同步理解威脅正在上升，清楚告訴人民「現在的局勢正在變得不同」，而不是維持「永遠相同的和平心理」。

奧爾迪諾維奇強調，嚇阻不是口號，而是行動，他並不是主張提升緊張，而是分析，對手的計算永遠取決於你是否真正展現了準備，而不是你是否喊了足夠多次「我們會保衛國家。」他說：「當人民開始理解威脅、軍方開始進入較高的準備狀態，這些本身就會影響對手的成本計算。」

烏克蘭在2022年受到俄羅斯侵略後啟動各項改革，包括軍事改革，他分享烏軍過去受蘇聯式思維影響，決策權高度集中、基層缺乏授權，但至今逐步改為「任務式指揮」強調由前線根據戰場情況作出判斷；烏軍長期執行維和、救災與合作任務，而非攻防作戰，初期難以應付攻防策略。

奧爾迪諾維奇也提及，烏克蘭在2014年後的外交努力，核心並不是尋求軍事援助本身，而是要向盟友證明「我們值得被協助」。他回憶，當時國際社會一開始對烏克蘭情勢並不理解，外界甚至質疑這是否只是烏克蘭內部的政治衝突，而非俄羅斯的侵略。

面向台灣，奧爾迪諾維奇強調，國際支持的前提是信任，而信任需要透過行動建立，包括證明國家願意改革、願意自我防衛、願意負責任地使用國際提供的資源；對盟友而言，台灣能否展現出實質自我防衛的意願，就會影響他國未來是否願意在危機中提供協助的意願。

