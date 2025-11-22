從烏克蘭國旗到故宮海報 捷博館外牆意見交鋒

（中央社記者劉郁葶布拉格特稿）從烏克蘭國旗、人類祖先化石宣傳海報，到如今的故宮展覽海報，捷克國家博物館外牆懸掛什麼，一直是捷克社會關注與討論的焦點，同時反映文化、政治與公民意識在公共空間的交鋒。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭不久後，位於瓦茨拉夫廣場（Wenceslas Square）的捷克國家博物館便懸掛起烏克蘭國旗，象徵捷克對烏克蘭的聲援。這面旗幟在捷博館懸掛超過3年，一直到今年8月被撤下，引發關注。

撤下的原因是，人類祖先化石展覽「露西與賽蘭」（Lucy and Selam）8月底在捷博館登場，這兩個稀有化石首度一起離開衣索比亞、在歐洲展出，受館方高度重視，捷博館為此騰出宣傳空間，而撤下烏克蘭國旗。

此後，「露西與賽蘭」展覽海報一直懸掛在捷博館外牆上，直至10月23日其展期結束而撤下。隨後，捷博館外牆換上「故宮文物百選及其故事」的海報，宣傳故宮在捷克展出131組件珍寶，以及「翠玉白菜」首次來歐洲。

然而，故宮展早在9月11日就登場，但當時捷博館外牆仍懸掛露西展覽海報，未見任何故宮展的宣傳，引發媒體關注與揣測。記者紛紛詢問館方，何時會放上故宮海報，以及館方未宣傳故宮展，是否與中國施壓相關。

對此，捷博館總館長盧卡其（Michal Lukeš）回應，與中國壓力無關，因博物館同時有「露西與賽蘭」這個重要展覽，待此展結束，才會懸掛故宮海報。

如今，館方也實現此承諾，翠玉白菜海報在捷博館外牆高高懸掛，相當顯眼。

然而，近期有民眾對於捷博館遲遲未掛回烏克蘭國旗感到不滿，甚至舉行抗議活動。10月底，示威團體Kaputin在捷博館正門前抗議，要求館方重新掛回烏克蘭國旗，吸引百人響應，

參與者之一、捷克前眾議員索梅羅娃（Olga Sommerová）批評捷博館：「烏克蘭國旗曾經懸掛在瓦茨拉夫廣場的頂端，那裡具有歷史見證的意義。如今館方不願將它掛回，是出於恐懼—缺乏勇氣。」

Kaputin主辦人拉茲尼奧夫斯基（Petr Lázňovský）表示：「這次集會的目的是提醒大家，在當前動盪的時代，一個非常重要的象徵被撤下了。這是首都重要廣場上的主要建築，因此象徵意義最為強烈。」

烏克蘭國旗是否該懸掛在捷博館，一直是捷克社會爭議話題，掛上與撤下都有支持者。去年11月17日，也有示威者在捷博館前抗議捷克政府及其對烏克蘭的援助，抗議者試圖向總理府遞交請願書，要求從國有建築上移除烏克蘭國旗。

對此，盧卡其表示，旗幟懸掛的決定屬於博物館內部事務；文化部部長巴薩（Martin Baxa）則指出，此類展示由各公共機構自行負責。

這些事件反映政治、文化與公民意識在公共空間的微妙交鋒。「烏克蘭國旗」象徵對烏克蘭的支持，而「海報」則屬博物館文化展示，究竟公共建築應優先承載政治象徵，還是文化藝術的宣傳，成辯論議題。

抗議聲音與博物館立場之間的張力，提醒符號的力量遠比想像中深遠，即使是一面旗幟、海報，也能成為社會辯論、價值觀衝突乃至國際焦點，值得探討與反思。（編輯：田瑞華）1141122