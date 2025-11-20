從烏山頭水庫到溫泉之鄉 南市與日別府市、宇佐市共創觀光交流新篇章





為促進觀光發展與交流合作，黃偉哲市長今（20）日與日本大分縣別府市長野恭紘市長、宇佐市後藤竜也市長，共同簽署「臺南市、別府市及宇佐市觀光交流協定書」。

黃偉哲市長表示，臺南是臺灣的歷史古都，也是科技新城，臺南跟別府皆以溫泉著稱，而跟宇佐則同有深厚的宗教文化氣息，三市之間擁有許多相似之處，十分適合推動觀光交流。

黃偉哲指出，12月底臺南即將與熊本直航，跟九州之間的往來將更加便利。他期待透過締結協定，三市的觀光資源可以互通，並促進相互理解，進而將三市的友誼綿延下去。

別府市長野恭紘表示，去年曾與150名別府市民一同來訪，很高興此次能夠迎來三方共同簽署觀光協定這極具意義的時刻。長野市長說，別府與臺南擁有許多共同點，希望臺南市民可以更加認識別府的魅力，期待藉由觀光往來，三市連結能更加深厚。

宇佐市後藤竜也市長表示，宇佐市與臺南市淵源深遠，參與建設烏山頭水庫的中島力男技師為宇佐市出身。宇佐市擁有知名的宇佐神宮、豐富的歷史文化與自然資源，很榮幸能跟臺南市、別府市締結交流協定，而他非常喜歡臺灣，也相信三市的觀光資源能夠相互合作、共創未來。

值得一提的是，在黃偉哲市長力邀下，別府市及宇佐市亦將於11月21日至24日參加「2025 TTF大臺南國際旅展」，向臺南市民推廣這兩個城市的觀光魅力，並期盼藉此促進三地市民的互訪與友誼。

別府市位於日本九州大分縣中部，以「溫泉之鄉」著稱，共有八個溫泉區，又稱為「別府八湯」，為全日本最大的溫泉區。「地獄巡禮」為別府市觀光一大特色，當地特產則有地獄蒸、湯之花（溫泉結晶）等。

宇佐市位於日本九州大分縣北部，為大分縣的糧倉，以大麥燒酒、炸雞、甲魚等料理聞名。市內具1300年歷史的「宇佐神宮」被視為日本「神佛習合」的發源地之一，每年湧入大量參拜遊客。宇佐市出生的中島力男技師曾參與建設烏山頭水庫，現八田與一紀念園區中立有「技師中島力男氏分髮」碑。

