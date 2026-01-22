從烤鴨到創意年菜！嘉義「新北平」以霸氣龍蝦、爆漿帆立貝與咖哩軟殼蟹 端出2026最強年夜飯

除了招牌菜櫻桃烤鴨與啤酒鴨，嘉義「新北平婚宴餐廳」今年以「蒜蓉龍蝦」「咖哩軟殼蟹」「泰黃燒蝦」「焗烤帆立貝」與「蠔皇鮑魚」等澎湃海味扛起年菜氣勢。

談起春節年菜，很多嘉義人想到的不是花俏擺盤，而是能讓三代同堂安心動筷的一桌好菜。苗栗子弟北上學藝，最終深耕嘉義的「新北平婚宴餐廳」，在創辦人吳崇榮（阿榮師）對北平菜系的執著下，開創與眾不同的味覺路徑。除了皮香肉嫩的經典烤鴨，鎮店之寶「啤酒鴨」更是阿榮師遠赴雲南取經，克服酒精揮發與麥香留存的技術門檻，打造出清甜溫補的暖心湯品。

在嘉義若提到烤鴨，老饕們心中必有「新北平」的一席之地。這句話隨即應證在我從嘉義高鐵站前往新北平餐廳的路上，計程車司機一聽我和攝影要去新北平，立刻問我們是不是來吃烤鴨？

廣告 廣告

新北平「經典北京櫻桃烤鴨」的片皮鴨，鴨皮橘黃脆口，肉質軟嫩，引人垂涎。（內用9,800元／10人桌菜）

踏入新北平，很難想像這間占地50、60桌的婚宴餐廳，靈魂核心竟是一位熱衷於「土法研發」的創辦人。已靠著烤鴨在嘉義餐飲界闖出名號的阿榮師，為了研發新菜色，20多年前，在雲南意外與「啤酒鴨」相遇，回台後憑藉廚師的驕傲試做卻屢遭挫敗，最終三顧茅廬、付學費正式學藝，才換回這道如今與烤鴨齊名的鎮店之寶。

20多年前研發的「阿榮師啤酒鴨」，滋味清爽甘甜，是新北平的招牌菜。（內用6,800元起、外帶7,000元／10人桌）

然而，推廣初期的啤酒鴨，曾讓嘉義長輩們退避三舍。當時的老人家迷信「鴨肉有毒」（易誘發過敏），且對啤酒入菜感到疑慮。阿榮師展現早期餐飲人特有的韌性，桌邊說服，甚至不惜「不滿意不收錢」，也要讓客人喝上一口。

「新北平婚宴餐廳」是嘉義名店，平日午間時段經常客滿。

這鍋啤酒鴨精髓在於麥香與中藥材的溫潤交織，啤酒在長時間燉煮中酒精早已揮發，僅留下誘人的麥芽甜感，能將鴨肉的鮮美徹底催化。搭配上皮酥肉嫩的傳統北平烤鴨，這對「雙招牌」撐起新北平在嘉義的江湖地位。

講起另一道同樣深受客人喜愛的「石頭活跳蝦」，過程竟令人莞爾一笑。二代接班人之一的吳柏融分享，早年父親阿榮師赴中國考察時，首次見到這道料理便眼睛一亮，他發現將活蝦置於高溫石上瞬間加熱，鮮甜得以完整保留。

主理外場的新北平二代接班人吳柏融認為，要守住經典菜餚，也必須接軌時代潮流，引進新菜與現代化管理。

回台後，他用一般石頭測試，卻頻頻爆裂，廚房險成「小型戰場」。為了成功，他再度奔赴當地，親自一箱箱扛回特製石頭；石頭損壞，他再測再挑。直到後來發現台灣也能取得耐熱石材，這道創意招牌才穩定呈現在圍爐桌上。從異國靈感到自家廚房點火，石頭蝦承載的不只是鮮味，也展現阿榮師職人的堅持與巧思。

「香郁咖哩軟殼蟹」的靈魂咖哩醬汁融合南洋椰奶香氣，搭配特製牛奶吐司蘸醬，是人氣不輸烤鴨的招牌菜。（內用8,800元起、外帶7,000元／10人桌菜）

然而，新北平並未止步於此。在分掌內、外場的2個兒子吳彥橋和吳柏融接班經營下，為菜單加入更多異國靈魂。最具代表性的莫過於「咖哩軟殼蟹」，吳柏融笑說，這道菜是由同為廚師的叔叔研發的菜色，醬汁帶有南洋椰奶的清香卻不辛辣，是小朋友與長輩的心頭好。這道菜最神來一筆的是與在地麵包店合作，為這道餐點客製化牛奶吐司，蘸著醬汁吃，口感綿密且不厚重，是許多年輕家庭必點的驚喜。

「瑤柱金盞帆立貝」將扇貝肉撒上宛如雪花的起司焗烤，外觀像西餐，入口卻是滿滿中式滋味。（9,800元／10人桌菜）

「原粒蠔皇煨鮑魚」淋上鮮美蠔油醬汁，既能吃到鮑魚的彈牙，還能品嘗花椰菜的清脆。（9,800元／10人桌菜）

針對即將到來的春節，主廚更在精緻與吉祥寓意間尋求最大公約數。「泰黃燒蝦」以大尺寸鮮蝦象徵紅運當頭；「瑤柱金盞帆立貝」則運用焗烤起司的「雪花」技法與帆立貝結合，外觀如西餐華麗，內裡卻仍鎖住中式菜餚的鮮甜，為傳統年菜賦予創新吃法，卻兼顧三代同堂都能接受的美味。

融合泰式酸甜調味的「金風泰皇燒大蝦」，為整桌年菜穿插能解膩轉換味蕾的異國風味。（內用9,800元／10人桌菜）

扮演團圓餐桌上最澎湃角色的「蒜蓉海皇蒸龍蝦」，新北平選用肉質飽滿的進口龍蝦。（內用8,800元／10人桌菜）

年菜桌上不可或缺的霸氣海味，今年由「蒜蓉海皇蒸龍蝦」擔綱，鮮紅紮實的進口龍蝦肉搭配濃郁蒜香，視覺與飽足感滿分；而「原粒蠔皇煨鮑魚」更是功夫菜，使用厚實鮑魚汁慢火煨製，口感彈牙、餘韻醇厚，無需天價便能享受頂級海鮮的奢華感。

新北平婚宴餐廳

地址：嘉義市東區南興路69號

電話： 05-216-5899

營業時間： 11：00～14：00、17：00～20：30

刷卡：可。收1成服務費。

備註：春節期間限現金付款，除夕至初三內用僅供應年菜菜單，外帶年菜售完為止。舊址營業至2月22日，預計2026年4月遷至新址嘉義縣中埔鄉中山路五段25號。

更多鏡週刊報導

金醋映黃魚、梅香古早扣方喜氣上桌！「大烹小饌」傳承自屏東大武山的客家年味

客家庄老味道開枝散葉！「楊梅宴遇」年節必吃招牌土鵝肉、胡椒豬肚雞湯

金牌鹽焗雞、酸菜燉全鴨客味年菜齊上桌！新竹老字號「新陶芳」傳承三代客家手藝