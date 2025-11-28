從無人機連環墜、海上死艇到山火，300億美元美軍工獨角獸Anduril為何頻頻失誤？
美國國防新創業者安杜里爾(Anduril)挑戰有多大?不僅其Altius無人機實測失利，其開發的軟體平台「Lattice」出錯，導致今年5月美國海軍無人艇演習出現重大問題，超過30艘無人艇原應從一艘戰鬥艦上發射、執行任務，卻有十多艘突然無法運作——它們拒絕接受指令，自動進入怠速（idle）安全模式，在海上形同「死艇」。
根據《華爾街日報》獨家報導，5月這場在加州外海舉行的無人艇演習失利，美國海軍連夜出動，拖船一直忙到隔天上午9點才清理完畢海上的「失控船隻」。事後檢討報告指出，Anduril開發的自主軟體平台「Lattice」故障為問題根源。該報告稱Anduril代表「持續誤導軍方」（continuous misguidance），以及發生「連續的資安與安全違規」。四名海軍人員在報告中警告，若不立即修正與驗證軟體設定，將帶來「對部隊的極大風險，以及潛在的人員傷亡」。
創辦人拉奇高調，稱以「矽谷模式」顛覆國防
Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）是虛擬實境先驅，2014年以20歲之齡將Oculus賣給Meta，賺進20多億美元。2017年他創辦Anduril，公開宣稱要以「矽谷模式」顛覆傳統國防工業，公司估值短短7年飆升至300億美元以上，並獲得包括無人戰鬥機、混合實境頭盔及戰場管理系統等美國國防部合約。
拉奇的公開論調向來引人注目：「我們用自己的錢做出實際可用的國防產品，而不是先跟納稅人拿錢。結果就是，我們比傳統軍火巨頭更快、更便宜。」他曾在TED演講中表示：「傳統承包商需要好幾年，我們只要幾個月就能建造、測試、部署。」
然而，這種高速迭代模式的另一面，則是高頻次的失敗。這些失敗不僅發生在封閉測試場，還擴及加州外海、俄勒岡靶場，甚至烏克蘭前線。
Anduril的戰場「高頻失敗」紀錄大公開
1. 加州無人艇大規模失控事件（2025年5月）
Lattice軟體無法有效指揮BlackSea Technologies製造的無人艇，導致大規模進入怠速安全模式。Anduril事後將責任歸咎於艇上的軟體漏洞（Bug），並聲稱已修復並重返演習；海軍則強調設有安全機制，無人傷亡。然而，知情人士堅持認為：系統的整合與驗證是安杜里爾的責任。
2. Fury無人戰鬥機引擎受損事故（2025年8月）
這是Anduril迄今最大、潛力最可觀的計畫——空軍「協同作戰飛機」（CCA）計畫。該機原預計夏天首飛，卻在地面測試時吸入一顆臨時測試儀器上的釘子，導致引擎嚴重受損。它於10月31日才終於首飛，已落後主要競爭對手通用原子（General Atomics）兩個月。拉奇對外解釋是「空軍測試太嚴謹」，但內部人士則指出是機械問題。
3. Anvil反無人機系統引發俄勒岡州山火（2025年8月）
測試時Anvil系統墜毀，引發22英畝大火，當地消防隊出動三輛消防車才撲滅。Anduril稱這是「已知可能風險」，並非系統性失敗，且已制定未來減輕措施。但有分析師指出，傳統軍火商測試數十年，早已建立完整風險管控機制，Anduril則被認為「制度性準備不足」。
4. 烏克蘭戰場實測失利
這是Anduril為數不多真正上過戰場的經驗，但面臨一系列問題。Altius無人機容易被俄軍電子干擾，導致前線部隊於2024年乾脆停用。知情人士表示，該無人機頻頻墜毀、無法命中目標，目前已束之高閣。
5. Altius無人機佛州連環墜毀事件（2025年11月初）
根據路透社獨家報導，11月初，一架美國軍機在佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin AFB）上空釋放一架由Anduril爾製造的Altius翼展式無人機，以測試其空中發射與偵察能力。然而，根據美國空軍測試摘要，該無人機卻從8000英尺高空直接俯衝墜地。僅數小時後，第二架Altius在另一場獨立測試中也失控螺旋式墜落。美國空軍特種作戰司令部證實測試確有進行，但拒絕進一步說明細節。
Anduril坦承失敗，稱是開發不可避免的一環
Anduril在回覆《華爾街日報》有關各項武器測試失敗的詢問後，發出正式聲明指出，「我們承認，高度迭代的技術開發模式——快速行動、持續測試、頻繁失敗、繼而改進、週而復始——會讓批評者更容易找到素材。這是我們接受的風險。我們確實……失敗很多次。」
針對最近的無人機墜毀事件，路透社向Anduril詢問後，該公司隨即在官網發布文章，主動證實Altius、Ghost無人機及Lattice指揮控制軟體都曾在開發過程中出現失敗，並稱：「這些失敗及其帶來的學習，是開發不可避免的一部分。」
部分支持國防新創企業的人士認為，Anduril的失敗只是「成長的陣痛」。前美國海軍戰略家、現服務於哈德遜研究所的克拉克（Bryan Clark）則指出：「Anduril的挑戰在於他們能否最終交付出可用的產品？目前他們在多個領域都擁有最低可行產品（MVP），這已經是一項重大成就。」
然而，當產品需要投入到真實戰場時，需要憂慮的不只是原型機的表現，更關乎人命安全。蘭德公司研究員Jonathan Wong指出，傳統軍火巨頭數十年經驗累積的安全邊界與減災措施，Anduril目前仍處於「摸索中」。
