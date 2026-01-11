從無價免廢到有我在就有愛 三多商圈用「互惠」翻轉公益想像

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 南方視角本集邀請來賓是高雄市三多商圈發展協會「創會理事長」徐吉田。談到「三多商圈」，多數人腦中浮現的是百貨林立、交通便利、人潮來去快速；但在《南方視角》本週專訪中，高雄市三多商圈發展協會創會理事長徐吉田直言，商圈真正要補上的，從來不只是「更多人」，而是「讓人願意留下來的理由」──停留時間、在地認同、可被參與的故事，才是商圈能走向下一個十年的關鍵。

把「購物區」變成「文化生活場域」：三多要留住的是什麼？

徐吉田在節目中指出，三多的優勢是成熟的生活機能與交通節點，但若只靠消費型人潮，商圈很容易變成「路過型熱鬧」。他心中理想的三多，應該是一個「可以被散步、被聊天、被認識」的文化生活場域：旅人來得了、在地人也願意常來，店家與街區能共同累積一套屬於三多的城市記憶。

他也分享，去年12月商圈活動之所以「超乎預期」，關鍵不在舞台有多大，而在於活動讓店家與民眾產生了新的互動方式；尤其當學生走進店家做認真採訪，反而拉近了彼此距離，讓商家重新感受到「被理解、被看見」的價值。

從「無價免廢市集」到「拾光舊市」：把永續變成商圈的文化語言

節目中徐吉田談到，三多近年推動永續雙品牌「無價免廢市集」與「拾光舊市」，目標不是把永續當口號，而是把它變成商圈的「生活語言」：讓人願意參與、願意分享，也願意在一次次回來的過程中建立認同。

他強調，永續最難的從來不是「分類」或「減塑」，而是要改變大家對商圈的想像：永續不是成本，而是品牌資產；當店家發現這套語言能帶來口碑、信任與擴散，投入就會從「被邀請」變成「主動帶頭」。

公益怎麼做到「不是施捨」？談「有我在，就有愛」的互惠設計

本週節目也聚焦三多商圈參與「有我在‧就有愛」行動。徐吉田表示，這次送暖到高雄杉林偏鄉的合作，迴響與回饋都超乎預期；更重要的是，它讓店家看見：公益不必停留在一次性捐贈，而可以透過「互惠」被長期設計。這項行動由吳麥文教基金會與中華民國公益藝術家協會共同發起，主張將「施捨」轉為「價值交換」，讓偏鄉孩子也能用自己的方式回饋，進而形成正向循環。

行動也結合國立高雄師範大學傳播相關課程師生投入新聞與影音採訪，讓善意被完整記錄並擴散；同時邀請曾獲「社會實踐家」殊榮的張筑貽擔任代言，透過印有「這間店，很有愛」標語的人形立牌，讓愛心店家更容易被民眾辨識與支持。

最怕一次性熱鬧：他怎麼把「文化×永續×公益」做成可累積的系統？

徐吉田直言，商圈最現實的問題永遠是「店家要生存」，所以他更在意的是能否建立一套年年可累積的模式：活動不是做完就散，而是讓店家在參與過程中獲得品牌認同、社群擴散與顧客信任，讓「做公益」也成為經營的一部分。

他也分享，評估成效不能只看人潮，更要看停留時間、再訪意願、店家參與率與口碑發酵──因為這些才是商圈能否長出文化厚度的指標。

一個瞬間，讓他更確定「三多不只是商圈」

節目最後，徐吉田以商圈裡的真實互動為例，形容他最想打造的三多，是一個「會互相照顧、也會把善意傳出去的地方」。從「無價免廢」到「有我在‧就有愛」，他期待三多商圈未來不只是一條好逛的街，而是一座能讓人願意停下腳步、願意相信彼此的城市生活平台。