從無到有 劉殷佐守護偏鄉心跳

在霧峰的田間道路，救護車鳴笛聲劃破寧靜，在亞洲大學附屬醫院開刀房裡，心臟外科主任劉殷佐總會盡快調度人力及器械做好準備；來到霧峰即將邁入第10年，劉殷佐從無到有，打造亞大醫院心臟外科醫療團隊，幾乎從不休假，同仁稱他「亞大小七」（意謂全年無休）。

「我幾乎每天都在值班，除了出國之外」他笑著說，但這份日常，是十年如一日的堅守，以一年出國10天計算，10年間他休息的總天數不到3個月，其餘超過9成的日子，他都隨時待命，只要急診室一通電話，他就能在最短時間內趕到手術台旁。

廣告 廣告

劉殷佐表示，這裡不是醫學中心，而是台中最南的行政區與南投縣交界的霧峰區，在亞大開院前，鄰近病患一旦出現主動脈剝離、急性心肌梗塞症狀，或需要葉克膜續命搶救，幾乎都得一路送往市區醫學中心，或許對一般人而言是1至2個小時車程，但對重症病人來說，卻可能是生與死的一瞬之間。

「以前經常有病患要從南投送到台中的醫院，卻發現半路上病人撐不住了」，劉殷佐說，那種情況不是新聞，而是偏鄉醫療的現實。因此，當他來到亞大後，立刻建立「24小時進行開心手術」的開刀房，從急症主動脈剝離、冠狀動脈繞道到瓣膜置換手術，這些過去當地不可能在第一時間完成的手術，如今都能在院內立即進行。他強調：「光是這樣，就能替病患至少爭取30分鐘以上的時間，而在急性心臟疾病的世界裡，30分鐘往往就是生死線。」

見過無數次與死神拔河的他，印象最深刻的一次，一名派出所警察在值勤中OHCA（到院前心臟停止）緊急送到醫院，情況危急，若沒有立刻上葉克膜，根本活不下去，靠著醫療團隊迅速啟動，最終將他從死亡邊緣拉了回來，也讓患者重新回到工作崗位。

除了臨床救治，他也在制度上為醫院奠基，帶領科內通過「血管外科專科醫師訓練醫院」資格，並與心臟內科合作，取得AMI（急性心肌梗塞）照護SNQ品質認證，確保從急診、心導管到心外科手術都有完整的救治流程，即使辛苦也要讓更多病患能獲得國際標準照顧的重要里程碑，「讓心臟繼續跳動下去」。