從無名學員到「防身推廣者」陳勇正感謝李育昇教練的尊重與提攜

李育昇教練於健身訓練場域中進行教學示範 強調專業與安全原則。（圖/林照東翻攝）

【警政時報 林照東／綜合報導】「很多人現在看到我，會以為我一開始就站在聚光燈下，但其實不是。」陳勇正受訪時，第一句話便這樣形容自己尚未被社會看見前的狀態。

在成為外界關注人物之前，陳勇正只是一名單純走進健身館上課的學員，沒有名氣、沒有身分標籤，也沒有任何媒體光環，唯一的目的，就是學習防身、鍛鍊體能，並在訓練中不斷精進自己。

尚未被看見的時候 陳勇正（左）感謝李育昇教練（右）。（圖/林照東翻攝）

尚未成名前的平等對待，是他記住最久的事

陳勇正回憶，當年在館內訓練期間，曾接受多位教練指導，其中一位正是李育昇。對方在教學過程中，並未因學員是否知名而有所區別，而是在專業與安全規範下，給予實際指導，也進行過一段館內交流對練。

「那時候我真的只是去上課，沒有任何背景，也沒有名氣。」陳勇正坦言，當下並不覺得這樣的對待有多特別，直到後來回頭看，才意識到這份「不因身分不同而有所保留」的態度，其實非常難得。

他指出，該次交流並非公開表演，而是在正常訓練與學習脈絡下進行，相關影像也僅作為動作檢討與安全修正用途，整個過程建立在尊重、專業與互信之上。

陳勇正分享防身訓練與自我精進過程 強調學習階段重視安全與尊重。（圖/林照東翻攝）

「被善待的經驗，會影響一個人怎麼對待別人」

隨著近年來因多起公共安全事件引發社會討論，陳勇正逐漸成為外界關注的焦點人物。面對外界的各種聲音，他選擇回顧這段尚未成名時的學習經歷，並公開向曾指導過自己的教練表達感謝。

「這不是炫耀實力，也不是想製造話題。」陳勇正說，之所以願意談起這段過去，是因為那次經驗，讓他真正理解到，一名教練、一個訓練環境，對學員的影響，遠不只是技術層面。

他認為，防身教育的核心，並非單純追求強弱或勝負，而是在安全與尊重的前提下，讓學習者建立信心、紀律與正確判斷能力。

延伸防身教育觀點：不是教「怎麼打」，而是教「怎麼不失控」

談到防身教育的本質，陳勇正語氣變得格外慎重。他指出，真正負責任的防身教學，從來不是鼓勵衝突，而是教會學員如何在壓力下保持冷靜、避免風險，並在必要時保護自己與他人。

「如果一個人只學會出手，卻沒學會克制，那其實是失敗的教育。」陳勇正表示，自己未來無論在教學推廣或防身分享上，都會堅持把安全、比例原則與法律意識放在第一位。

他也提到，正是因為曾在沒有任何名氣時被平等對待，才讓他更清楚，教育不該只服務於強者或被看見的人，而是應該給每一位真心想學習的人，一個安全、被尊重的空間。

把初心留下來，是他現在最在意的事

「我到現在都還記得那次館內交流的感覺。」陳勇正說，那不是輸贏，而是一種被當成『學員』而不是『標籤』的感受。

他也提醒自己，未來若站在教學或分享的位置上，更應該把這份初心留下來，將曾經被善待的經驗，轉化為對他人的耐心與尊重。

陳勇正最後表示，防身教育是一條長路，真正重要的不是個人表現，而是能否讓更多人理解「保護自己」與「尊重他人」其實是同一件事，這也是他持續投入防身教育推廣的原因。

