從無期徒刑到無罪領百萬！王忠義遭控弒親詐保逆轉 獲295萬補償金

王忠義被控溺殺父母從無期徒刑獲逆轉改判無罪定讞。示意圖

曾震驚社會的南投男子王忠義涉嫌弒親詐保案，歷經多年訴訟，全案出現驚人逆轉。王忠義原被控為了詐領50萬元保險金，於2014年先後殺害父母，一審一度因殺母案被判處無期徒刑，但經過多年審理，法院最終認定殺人罪部分罪證不足，判決無罪確定。針對王男在案發期間遭羈押共739天，台中高分院近日決定准予補償295萬6,000元。

檢方當時指控，王忠義涉嫌持鈍器攻擊住院的父親致死，並帶領身心障礙的母親至溪邊玩水將其溺斃。然而，殺父案在一、二審及更審均因證據不足維持無罪；殺母案則從一審的無期徒刑，在上訴高院後改判無罪。雖然殺人罪名不成立，但王男另因過失致死罪被判處1年2個月徒刑，不過該部分目前尚未定讞。

王忠義於去年12月提出刑事補償聲請，主張因遭羈押導致名譽損害及心理打擊重大，請求以每日最高額5,000元計算，共計369萬5,000元。台中高分院審理後認為，王男被羈押時正值39至41歲壯年，原從事投影機校設及打零工，工作並不穩定。

法院考量其受損程度，並確認王男並無逃亡、滅證、偽證或誤導偵查等不予補償的情形，最終認定以每日4,000元補償較為適當，總計核准補償295萬6,000元。儘管檢方主張應將過失致死罪納入補償金額的考量，但高分院指出，因該罪名尚未確定，依法不應列入本次考量因素。



