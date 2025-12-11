從無法接受到支持 跨性別手術個案母親：母女都獲得重生

個案Y小姐的媽媽握著女兒的手說：兒子做了跨性別手術後，母女倆都獲得重生。（圖：溫蘭魁攝）

早年，男性若要做跨性別手術，很多都會跑到泰國，術前也沒有詳細的身心方面的評估，高雄長庚醫院泌尿科醫師陳柏諺表示，在台灣進行跨性別手術，患者不但要身心評估，術前還要服用一年以上的荷爾蒙。一名個案的媽媽說，兒子做了跨性別手術後，母女倆都獲得重生。（溫蘭魁報導）

高雄長庚醫院泌尿科醫師陳柏諺指出，所謂的跨性別是指心裡認同跟生理外觀不一致，粗估台灣的跨性別人口大約有10萬人。

談到自己的孩子從兒子變成女兒，個案Y小姐的媽媽說，孩子小時候洗澡時看到自己的身體就會尖叫，她一開始疑惑、恐懼、無法接受，想改變孩子的想法，甚至要把孩子的長頭髮剪掉，直到孩子唸高中時，母子倆坐下來聊，孩子的堅定讓她決定讓孩子做自己：「你今天坦白告訴媽媽，如果你今天動了刀之後，你的壽命只有剩下一個月，你願意嗎？甚至一天，你願意嗎？他給我的答案是肯定的，他說願意，後來我說，那好，從今天起媽媽支持你。」

終於在今年6月過後，Y小姐在高雄長庚醫院完成跨性別手術：「做手術這件事情它對我來說比較有影響的是我跟伴侶的親密關係，或者是對於自我內在認同的影響是重要的。」

Y小姐的媽媽說，原本她有3個兒子沒有女兒，現在有了女兒，母女倆都獲得了重生：「我的大兒子跟我說，你沒有瘋了你真的太偉大了，可是我覺得她也非常勇敢，我看著她勇敢我也要很堅強。」

個案Y小姐母女與兩位醫師，圖左一為泌尿科陳柏諺醫師，圖右一為整形外科蔡岳儒醫師。（圖：溫蘭魁攝）

陳柏諺醫師表示，團隊已完成好幾例男變女的跨性別手術，高雄長庚醫院的跨性別醫療團隊是由泌尿科、整形外科、精神科、內分泌科、婦產科與復健科共同組成，不僅術前要完整的身心評估、手術重建之後還要長期復健追蹤。