從照顧到復能！屏東長照結合物理治療 陪長者把生活找回來

【互傳媒／記者范家豪／屏東報導】 在高齡化浪潮下，長照機構正從「被動照顧」轉向「陪伴復能」。屏東縣政府長期照護處以「恢復生活能力」為核心，推動「住宿式長照機構復能導入計畫」，攜手屏東縣物理治療師公會，結合縣內20家住宿型長照機構，將復能概念深度導入第一線，陪伴長者重新找回生活主導權。

長照處處長陳桂敏指出，復能不只是復健訓練，而是回到生活本身。透過物理治療師進駐機構，一對一輔導照服員進行能力評估、風險辨識與個案討論，將復能自然融入日常照護流程，讓「能做的事自己做」，而非增加照護負擔。

政策推動後，不僅提升長者功能，也讓照服員建立專業自信，家屬看見改變更加安心，形成正向循環。年輕治療師分享，復能的關鍵在於「生活中的小動作」，如擦桌子、推輪椅、拿水杯，讓長者在「做得到」中累積成就感與信心。

▲阿米婆婆逐步由高度依賴邁向「部分自立」。（圖/屏縣府長照處)

74歲的徐添欽，因病導致右側癱瘓，在治療師與照服員長期陪伴下逐漸進步，家人的支持成為最大動力，只盼有一天能再回家過年。阿米婆婆則從完全無法站立，到能在協助下站起、行走約50公尺，實際減輕照護負擔。

物理治療師公會理事長竇文宏表示，計畫透過12週完整訓練，強化照服員復能實務能力，讓復能成為機構最溫柔、也最有力量的日常風景。