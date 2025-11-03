從照顧者到美甲講師 女性微型訓練助單親媽媽追夢

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】為了幫助嘉義縣女性克服職業訓練困境，嘉義縣政府積極推動「女性微型訓練課程」，幫助有就業意願卻難以參與職業培訓的女性習得就業創業技能，完成自我實現。

單親媽媽Jolin多年前離開職場，肩負照顧年邁父母及學齡前孫子的責任，為維持家計只能利用零碎時間接案，若要進修美容課程，市面上的課程產品動輒數萬元，令她打退堂鼓，直到她開始參與嘉義縣政府的女性微型訓練課程，為Jolin打開人生另一扇窗。

Jolin表示，課程將美甲技術和最新流行趨勢濃縮在48小時的課程，加上密集實際操作，讓她在短時間內迅速提升專業技能。

課程結束後Jolin接到民間單位邀請擔任美甲講師，帶領更多年輕女性進入美甲領域，Jolin說，微型訓練讓她增強接案信心，在兼顧照顧家人的同時，實現自己的人生價值。

勞工暨青年發展處長陳奕翰指出，在長期協助民眾就業的過程中，發現許多女性肩負家庭照顧責任，無法參加長時間職業訓練，但無論是要二度就業或是提高家庭收入，具備一技之長是必要條件，因此縣府推出「女性微型訓練課程」，以48小時的精華內容幫助女性朋友提升專業技能，強化就業競爭力，實現工作與家庭的平衡。