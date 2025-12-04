從燃氣鍋爐轉向電化蒸氣 啤酒巨頭New Belgium、Diageo開啟釀造零碳革命

美國工業熱泵新創公司AtmosZero在科羅拉多州柯林斯堡的New Belgium新比利時啤酒廠安裝電鍋爐。（圖片來源：FOOD DIVE）

撰文＝編輯部

啤酒製造廠的蒸氣，是從糖化、煮沸到殺菌等各環節的核心能源來源。美國工業熱泵新創公司AtmosZero執行長Addison Stark指出：「熱能佔工業排放的4分之3，而蒸氣又佔其中約一半。」對釀造業而言，傳統燃氣鍋爐雖然可靠，卻是碳排放的主要來源之一。導入工業熱泵（electrified steam systems）意味著可直接使用再生電力供能，顯著減少二氧化碳排放，同時降低能源價格波動的風險。

「Boiler 2.0」登場 美國精釀啤酒廠New Belgium Brewing率先試水

AtmosZero的「Boiler 2.0」系統能從空氣中提取熱量並轉化為高溫蒸氣，目前已安裝於美國知名精釀啤酒品牌New Belgium Brewing（新比利時啤酒廠）位於科羅拉多州的釀造廠，預計可供應該廠30％至40％的蒸氣需求。這項系統以電力驅動，利用空氣熱能生產蒸氣，取代以化石燃料為主的鍋爐設備。

AtmosZero表示：「我們的目標是消除工業蒸氣的碳足跡，讓啤酒廠與飲料製造商能以更清潔、更高效率的方式運作。」

美國節能技術公司Skyven Technologies回收廢熱 將設備排熱升級為高壓蒸氣

另一項技術由Skyven Technologies（斯凱文科技）推出，其工業熱泵能從設備（例如麥芽烘乾機）回收廢熱並升級為蒸氣，最高可達約216 °C（420 °F）。該技術已在美國食品與飲料製造業進行初步部署。

Skyven採用「設備建置＋服務收費（Heat-as-a-Service）」商業模式，協助企業分攤初期投資，並依據節能效益收取費用。這降低了中大型製造廠導入熱泵的財務門檻。

成本與效率並行 轉型挑戰仍在

雖然熱泵效率高、可顯著減少天然氣使用，但電力成本、初期設備投資及停機風險仍是導入障礙。New Belgium Brewing表示，他們採用模組化電化鍋爐設計，以減少安裝過程中的生產中斷。該公司以代表品牌「Fat Tire Amber Ale」聞名，亦是美國最早宣告碳中和的啤酒品牌之一。自2020年起，New Belgium便持續推動全廠減碳與再生能源轉型，如今進一步以熱泵技術取代燃氣系統。

New Belgium永續副總裁Katie Wallace表示：「這項合作象徵我們的願景——讓釀造工藝與氣候行動結合，真正讓每一杯啤酒都反映出環境責任。」

新比利時釀酒公司標誌性的Fat Tire琥珀艾爾啤酒為美國首款全國銷售的碳中和啤酒。（圖片來源：取自網路）

英國烈酒與啤酒集團Diageo PLC加入行列 打造低碳釀造示範點

全球烈酒與啤酒龍頭Diageo PLC（帝亞吉歐集團）亦參與此項合作，旗下擁有Guinness（健力士黑啤）、Johnnie Walker（尊尼獲加威士忌）、Smirnoff（思美洛伏特加）等品牌。公司近年在全球推動能源脫碳行動，其位於愛爾蘭都柏林St. James’s Gate的Guinness啤酒廠正進行燃料轉型計畫，目標將範疇1與範疇2排放減少超過90％。

Diageo北美可持續發展總監Jessica Spence指出：「我們策略的核心是脫碳與能源效率。導入熱泵技術將讓我們更接近全再生能源生產目標。」

這項技術預計將於2025年在New Belgium位於科羅拉多州的工廠與Diageo設於伊利諾州與肯塔基州的設施啟用，兩家公司將成為北美釀造業能源轉型的示範場域。

產業效應擴大 電化蒸氣推動食品飲料減碳

AtmosZero官網指出，其系統除可應用於啤酒與飲料製造，也適用於茶葉、乳製品、罐裝與冷凍食品等多種工業流程。與傳統燃氣鍋爐相比，這些電化系統在提供穩定蒸氣的同時能顯著降低碳排放，協助企業邁向淨零目標。

報導同時指出，隨著政策補助與再生電力成本下降，熱泵導入的經濟性日益提升。美國釀造業的這兩項試點合作，顯示出跨產業協作對推動「工業電氣化」的重要性——當品牌願意與技術開發商共同嘗試，整個食品與飲料產業的脫碳進程才能加速推進。

正如New Belgium在聲明中強調的那樣：「每一次釀造的氣泡，都是對地球負責的一小步。」

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】

審稿編輯：林玉婷

參考資料：FOOD DIVE，Breweries invest in heat pumps to decarbonize, cut costs