從燈塔到氣象站 南大與氣象署重現《遞信志》打開台灣天氣時光膠囊

〔記者洪瑞琴／台南報導〕還以為氣象史很無聊？錯啦！一本記錄台灣百年氣象發展的重要史籍《遞信志–氣象篇》，在國立台南大學文化與自然資源學系團隊與交通部中央氣象署合作下，不僅首次將日文原著與中文譯本合併刊行，也讓塵封近百年的氣象史料，再次走入大眾視野，讓我們看見老台灣如何「追天測風」。

南大團隊在整個出版計畫中扮演關鍵角色，負責全書的編校、審訂與美編印製，並與氣象署南區氣象中心密切合作。雙方攜手將1926年出版的《遞信志–氣象篇》重新整理成兼具研究價值與閱讀便利的中譯版本，讓更多人能一窺台灣早期氣象制度的形成過程。

這次合作不只是單純的出版案，更是一場跨越時間與領域的知識傳承。南大文資系團隊結合氣象署保存的珍貴史料與學術研究能量，將原本艱澀的氣象史資料轉化為兼具專業與可讀性的版本，象徵官學攜手推動文化保存與科學教育的新典範。

《遞信志–氣象篇》內容橫跨19世紀中葉到日治時期，記錄了台灣從開港通商、設立海關與燈塔觀測，到建立完整氣象體系的發展歷程。今年正逢台灣氣象觀測140週年，這部著作的問世，正好讓讀者能回望1885年氣象觀測的起點，重新理解百年前的氣象制度如何奠定今日的基礎。

南大校長陳惠萍表示，期待未來持續推動科學與人文的對話。此次出版同時獲得國史館台灣文獻館、成大歷史系及多位文史研究者支持，展現各界對氣象史研究與文獻保存的重視。這場官學合作不只讓一本珍稀史籍重見天日，更讓「氣象」成為連結知識、教育與文化的橋樑，讓歷史在新世代的閱讀中繼續發光。

