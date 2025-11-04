從燒光經費到世界第一 拓凱董座回饋母校
[NOWnews今日新聞] 「那時候沈文振幾乎燒掉所有錢、花了一年研究，才讓拓凱成為網球拍的世界第一」，天下文化總編輯李桂芬分享《以5微米連結世界》一書的片段，解釋拓凱實業董事長沈文振如何從零開始，破解網球拍中原本只有掌握在國外廠商的樹脂配方。她說，外界看一間企業多是看股價、資本額，但希望用人文的角度來認識拓凱跟沈文振。
台北科技大學今（3）日舉辦「靜誼空間揭牌典禮暨名譽博士沈文振董事長新書發表會」， 沈文振自傳新書《以5微米連結世界》，分享逆境如何成為其人生養分，以及他如何帶領拓凱團隊在碳纖維複合材領域不斷突破創新，做到五項世界第一。
北科大名譽博士沈文振，以及夫人甘美華秉持回饋母校，全額捐贈藝文中心─濟慶館及「靜誼空間」改善工程。行政院前政務委員楊世緘、中研院院士曾志朗、台塑前董事長林健男、北科大校友總會總會長張山立等皆出席發表會。
北科大校長王錫福表示，「靜誼」二字取自證嚴上人慈贈甘美華女士的，而「靜誼空間」的優化，呼應學校「綠色永續、友善校園」的發展願景，將聯合服務中心、藝文中心及十二甲講堂等區域串連，形塑一條兼具人文與自然意象的綠色軸帶。以往北科大校園小、深硬，透過整建工程跟設計，希望引導學生在潛移默化中培養兼具理性與感性的鑑賞力。
楊世緘回憶，與沈文振緣分要追溯到1986年，當時自己是經濟部工業局長，而拓凱只有創立約6年，後來漸漸建立信任跟連結，也被邀請擔任拓凱獨立董事，一當就超過十年，因此見證了拓凱的成長，而背後有三大主因，分別是優秀人才創業初期就會聚、持續創新與推陳出新，以及慈濟精神深植在企業文化內。
李桂芬指出，當年連台灣龍頭企業都沒有想破解，國外廠商的網球拍樹脂配方，而沈文振當年勇於開發的底氣，就是來自於北科大化工的專業背景。她也說，拓凱的自行車車架使用者都是競技選手，速度極快因此車架安全性攸關生命，因此毫無犯錯空間。拓凱為加強車架檢查，沈文振採用醫院檢查病人的斷層掃描，為業界首見，也寫下零召回驚人成績。
沈文振說，北科大孕育了他的專業與人生志業，期盼透過這份心意，為母校打造兼具人文氣息與現代感的學習環境，讓更多學子在美的氛圍中成長。他強調，美感教育並非附屬於專業學習之外，而是培養完整人格的重要基礎，期望北科大成為兼具科技與人文關懷的典範。
