從營養午餐免費到藍白合 凌濤：柯文哲恐把蔣萬安視為2028假想敵！

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日酸台北市長蔣萬安推動的國中小「營養午餐免費」、「生生喝鮮奶」政策，直指是「騙選票」、「民粹政治」，相關言論不僅引發藍白陣營再起波瀾，也讓在野合作氣氛再度受到檢視。國民黨桃園市議員凌濤今(20)日公開回應指出，政策本身具備科學基礎，質疑柯文哲此時強力開火，恐怕已將蔣萬安視為2028年大選的「假想敵」，並直言相關發言可能成為藍白合最大的風險破口，「繼續講下去國民黨支持者也一定會有反應，你覺得我們吞得下去嗎？」

凌濤表示柯文哲相關發言可能成為藍白合最大的風險破口。（圖／翻攝畫面）

凌濤今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，柯文哲針對蔣萬安的指控，讓不少藍營人士聯想到是否「2024年的經驗又要複製到2028」。他直言，「（2024）我們就是翻頁了，如果有人要回到過去，我們也不怕檢驗！」並提醒，過度操作對立，恐對在野整合造成實質傷害。

針對免費營養午餐政策本身，凌濤強調，這項政策的核心目標是「孩子吃得免費、也吃得好」，不僅具備科學依據，也獲得跨黨派支持。他指出，包括民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安，以及擬參選嘉義立委的張啓楷，都表態支持，直言「這不是只有藍營縣市長在推的政策」。

凌濤進一步說明，相關政策是有科學根據的，是從中央到地方都認可的，過去是受限於冷鏈與行政配套難以落實，如今張善政、蔣萬安透過超市、超商通路，讓小朋友直接領取，不僅降低執行成本，也減輕教師行政負擔，已是中央與地方普遍認可的作法。他也反問，若柯文哲自詡重視數據與理性，不曉得是否有對數據做檢驗？

對於柯文哲同時評論大罷免「32比0」結果，並稱是很多人為了要『把阿北救出來』才去投票，要國民黨別高估自己的實力。凌濤直言，該結果是全台公民對罷免亂象與司法不公的不滿所累積的集體反應，是給萊爾校長的沉重一擊，「這不是一個個人是對罷免以及司法不公的不滿，所以柯文哲當成一個個人，我會覺得稍微過於武斷了點」。

凌濤也提到，柯文哲曾多次強調自己重視數據，但回顧2024年大選期間，民眾黨的民調與實際結果出現落差，「如果你那麼愛講數據的話，結果是看起來有落差嘛，到最後發現誰是老三？我都不想再提，因為我們就是翻頁了，如果有一些好朋友那麼愛回到過去，那大家就來檢驗，大家也不怕檢檢驗。」

談及藍白關係，凌濤坦言，近兩日已有不少藍營民代私下互相提醒「又開始了」，擔憂2024的情形重演。他特別點出，國民黨在柯文哲過去一年面臨司法與政治壓力時，曾全力相挺，若柯文哲仍希望在野力量未來能夠重返執政，這一類的言論就應該減少，否則柯文哲就是「藍白合」最大的破口與風險！他認為，柯文哲此舉可能已將蔣萬安視為2028年的潛在對手，甚至被解讀為提前布局總統大選；否則，為何會在此時刻意選擇相關議題，對蔣萬安發動攻勢，為什麼要挑這時間點來攻防？現任民眾黨主席黃國昌與國民黨過去的合作是否還要繼續下去？他並警告柯，「繼續講下去國民黨支持者也一定會有反應，你覺得我們吞得下去嗎？」並強調，政策可以討論，但不應以民進黨慣用的方式貼標籤，否則只會讓藍白合作面臨更大的不確定性。

