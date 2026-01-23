從牧場到餐桌的堅持 吉力家推出「福爾摩沙小農保久乳」與「一顆雞蛋布丁」 為台灣酪農闢永續之路

福爾摩沙保久乳不只是新品上市，更是一場關於「讓牧場不被迫離場」的產業實踐。圖：吉力家提供

在乳品市場競爭日趨激烈、進口乳品壓力逐年升高的當下，如何讓台灣酪農穩定生存，成為產業最現實的課題。深耕小農乳品市場的「吉力家」，近日正式推出兩款全新產品「福爾摩沙小農精選100%生乳保久乳」與「一顆雞蛋布丁」，以小農乳品專家的角度，從乳源選擇、製程規格到通路策略，展現品牌對台灣酪農、動物福利與食物選擇的具體行動。從2024年底福爾摩沙小農精選鮮乳上市，到2026年初再推福爾摩沙保久乳及一顆雞蛋布丁，這不只是兩項新品上市，更是一場關於「讓牧場不被迫離場」的產業實踐。

小農品牌也能做出高品質保久乳

「福爾摩沙小農精選100%生乳保久乳」家樂福現正販售中，主打100%生乳製成，乳源來自全台各地優質酪農牧場的A級乳源，透過超高溫瞬間殺菌技術（UHT），在不添加任何成分、不調整乳質的前提下，保留牛乳原有的香醇風味，同時兼顧保存便利性。

產品採200ml規格，推出6入與24入兩種包裝，主打「好保存、隨時補充營養」的日常飲用需求，適合家庭常備、小朋友、學生與上班族、長輩隨手補充，讓消費者以親民價格就能支持國產乳源。

福爾摩沙小農精選100%生乳保久乳」家樂福現正販售中。圖：吉力家提供

吉力家指出，保久乳的推出，並非只是市場商品策略，而是回應產業結構問題的解方之一。台灣酪農長期面臨乳量過剩、收乳不穩、品牌合約風險等問題，透過保久乳產品，能在鮮乳銷售高低峰尋求平衡、解決冬季生乳過剩問題，為酪農建立另一條穩定去化管道，減少生乳被迫銷毀的浪費，也讓「惜食」成為可實踐的日常。

從一顆蛋開始的選擇—「一顆雞蛋布丁」的食物革命

與保久乳同步上市的「一顆雞蛋布丁」，是吉力家對「食物選擇」與「動物福利」的具體回應。這款布丁是吉力家與家樂福共同推動更好的食物選擇「非籠飼雞蛋」，一顆雞蛋布丁採用一整顆完整的「非籠飼」雞蛋，搭配動物福利牧場乳源，全程不加一滴水、不添加任何膠體，成分單純只用四樣原料：雞蛋、生乳、蔗糖、天然香草精，與市場上雞蛋風味布丁相較，是可以吃到真正蛋香的滋味。

「一顆雞蛋布丁」採用一整顆完整的非籠飼雞蛋，搭配動物福利牧場乳源，成份單純只有四種。圖：吉力家提供

每顆布丁重140克，定價50元、特價39元，是媽媽會買給全家人吃的布丁。不同於市售布丁多仰賴香料、膠體與乳粉調整口感，「一顆雞蛋布丁」強調回歸原型食物，靠雞蛋本身的凝固力與牛奶風味呈現滑順口感，也是市場第一顆獲得動物福利標章的布丁。於家樂福獨家販售，也象徵通路端對友善飼養與食物轉型理念的實際支持。

站在產業第一線，替小農承擔風險的人

福爾摩沙小農精選鮮乳及保久乳的背後，是一群真正在第一線撐起產業的酪農。來自彰化的三代酪農廖勝緯指出，乳牛一年365天都在泌乳，產量無法隨市場調整，若遇上品牌不續約或通路縮單，小農往往承受最大壓力，因此更需要穩定的品牌夥伴協助。

南投陽柳牧場經營者洪嘉偉則分享，經營自有品牌後，除了飼養管理，更需面對市場、通路與庫存調節的挑戰。透過與吉力家的合作，讓過去可能需要調節剩餘生乳的壓力，轉化為具市場價值的穩定產品，是酪農持續經營的重要支撐。

透過平價優質的乳製品，讓消費者在日常就可參與支持本土酪農、動物福利與永續農業。圖：吉力家提供

不只是喝鮮奶，而是對生活型態的選擇

2025年紐西蘭乳品零關稅開放後，台灣乳業站在關鍵轉捩點，各乳品品牌都努力且積極尋找更多可能與出路。吉力家以「福爾摩沙」為名，象徵台灣土地孕育出的乳品價值，透過平價優質的鮮乳、保久乳與布丁等產品，讓消費者在日常選擇中，實際參與支持本土酪農、動物福利與永續農業。

這不只是一杯奶或一顆布丁，而是一種選擇，讓牧場繼續存在，選擇讓酪農民不被迫離場，也選擇讓台灣的乳品產業，有更長遠的未來。

