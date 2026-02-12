從物資援助走向陪伴行動 愛女孩揭示公益真正改變的關鍵

▲(圖／愛女孩國際關懷協會)

生活中心／綜合報導

在多數人對公益的想像仍停留在物資捐贈之際，長期深耕非洲女性與女孩服務的 愛女孩國際關懷協會(以下簡稱愛女孩) 指出，真正被忽略、卻最關鍵的需求，其實是「真實的陪伴」。

愛女孩分享，過往社會對援助的直覺反應，多半是提供食物、衣物或生理用品，但在實際服務過程中發現，單點式捐助難以回應貧窮背後錯綜複雜的系統性問題。以女孩生理需求為例，早期即便提供衛生棉，若缺乏正確的生理知識、使用方式與安全對話空間，問題依然存在。

廣告 廣告

「真正重要的，是坐下來聽她們說話，理解她們遇到的困境，並陪她們一起找答案。」愛女孩表示，除了滿足基本需求，更關鍵的是補足長期存在的資訊落差，讓女孩能在理解與尊重中照顧自己。

隨著服務推進，愛女孩的行動也從女孩個人，逐步擴及家庭與整個社群。在多數以農業為生的地區，團隊進一步導入農業知識與生產資訊，協助家庭在有限土地中提升產量，改善收入結構。這樣的模式，讓援助不只是「一次給予」，而是逐步建立永續的生活能力。

十多年來，愛女孩也曾面對一個最困難的問題：這些看不見的改變，真的發生了嗎？直到一次回訪傳統村落，團隊在一間茅草屋外，看見曾發放的布衛生棉正在晾曬，且明顯被長期使用。這個畫面，成為服務以來第一次被親眼驗證的行為改變。

▲(圖／愛女孩國際關懷協會)

「那一刻我們才確定，改變已經走進她們的生活。」

在高度傳統文化的環境中推動生理與衛生教育，並非一蹴可幾。愛女孩透過實作與對話，逐步建立安全、開放的學習空間，並邀請男女共同參與課程，促進理解與尊重。同時，也針對長期流傳的錯誤觀念進行說明，讓知識得以重新被理解與傳遞。

愛女孩強調，陪伴型公益無法以短期成果衡量。從一所學校開始，到如今服務遍及數千所學校、影響超過數十萬人，背後仰賴的是長期投入與在地夥伴的共同努力。針對企業與社會大眾的參與，愛女孩也指出，若期待公益在短期內「自力更生」，往往會忽略了公益組織的本質與專長。唯有理解其長期角色，並給予穩定支持，陪伴型服務才能持續發揮影響力。

近期，愛女孩也加入星芽社企以真實與可追蹤為核心的責信認證計畫，期待透過更清楚的資訊整理與對外溝通，讓大眾理解資源實際去向與所帶來的改變，進而建立更深層的信任與長期支持。