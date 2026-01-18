從王炳忠事件 談林宸佑遭羈押禁見

近日發生中天記者林宸佑涉國安法遭羈押禁見，使我們必須嚴肅關切3件事：第一、記者和政黨、政治人物與政治實務的關係。第二、賴政權在短短1年內、以極貧乏的理由，極不成比例的小罪名，已逮捕羈押禁見數十人！等於在法律推定無罪期間，就先關起來形成迫害。社會必須進步，以相對標準、與我自己擔任記者經過的風險來看，賴政權的殘酷手段，已經超過戒嚴時期！

第三、我們一再祝福與期許賴清德成為梅克爾，但賴清德卻一直要成為尹錫悅。蔡英文也曾以國安罪名傳訊過王炳忠，就檢方公布的事證比較，林宸佑的案情比王炳忠輕微太多了。蔡英文對付王炳忠還在法律邊緣，依法問了1天，也就放人了。但賴清德直接把林宸佑關起來再說！

1980年代國民黨很有錢，現在民進黨很有錢，各政黨都會爭取有影響力的媒體人，包括各種途徑。最近的例證是民進黨或其外圍組織，收買「不禮貌鄉民團」出示金流記錄的過程與截圖。

當然，記者接不接受收買？是不是必須以接受這類金錢維生？接受了以後會做什麼行為？必然仍有個人差異，必須詳細檢視；而行為是否違法？或即使收費賣偏激、但仍在言論自由範圍以內？更須要調查具體事證。

檢方指控「記者林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士」而該軍人階級是「中士」。

此公告本身就充滿問號，新台幣數千元至數萬元能買到什麼機密？一個「中士」又能提供什麼等級的機密？

以上指控與2017年的王炳忠案，方向完全一致。王炳忠被定性為大型共諜組織案，牽涉金錢更多、指名的大陸接頭人員位階更高，檢察官寫得有如古巴豬灣事件間諜戰布局，精彩刺激！但，經過法院審理、證據檢驗後，發現都是檢察官捕風捉影寫小說，5位涉案人士全部無罪。

王炳忠被捕當天，仍然依法有律師到場，詢問1天後也無保請回。但林宸佑被捕時似無律師到場，被剝奪了基本人權，又在一天內被羈押禁見，短期內將見不到律師了。參照柯文哲案中的客觀證據：錄音過程中的誘導，以及違法「不錄音偵訊」的恐嚇，林宸佑會遭受到什麼樣的壓力？

我不知道林宸佑有沒有拿錢辦事，辦的事有沒有違法，如果有，就必須負擔責任，這是未來必須詳細辨正的。唯就司法公正的第一指標，程序正義而言，王林兩案對比，已經是土石流式大崩塌了。

更危險的在未來，在王炳忠案中，我還看到「力挺台灣司法51分」的法院功能，但在賴清德強勢主導下，法院有向行政權力服從的趨勢。

台灣經過幾十年的努力，才得減少「押人取供」的劣行，但賴政權1年來已完全推翻這項基本人權，隨便關人如家常便飯。

我1983年在報社首創民意調查，企畫案中包括當時極為忌諱的議題：萬年國會、解除戒嚴、民族自決…。許多人認為我推此案，一定會被警總請去喝茶。

後來這些主題，全部都實施了，發揮了改革功能，反而獲得了一座金鼎獎。

就此，發生了一個極為反諷、沉痛、更必須深思的對比。在環境感知中風聲鶴唳的戒嚴時代，我對當局的諫言—在統治官僚眼中應視為反動，不僅沒有承受迫害，反而受到獎勵。

在今天環境感知中應是民主法治的自由時代，如果林宸佑和王炳忠一樣，只是單純言論傾向，卻被意識型態過於強烈的檢察官扭曲放大為間諜案，將是何等荒謬！（作者為台灣民調創始人、台美兩地法扶義工）