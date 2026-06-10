從珍奶聊到民主！盧秀燕德國國會拚外交

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▲盧秀燕與德國國會友台小組徐德分主席及議員們合影。（圖／台中市政府提供，2026.06.10）

[NOWNEWS今日新聞] 台中市長盧秀燕訪歐行程第2天，進行此行最重要的官方交流行程——參訪德國國會。她與德國國會友台小組交流後受訪表示，自己向德方傳達台灣堅持民主法治與自由價值的決心，以及維護國家安全與印太和平穩定的立場。由於友台小組主席徐德分上次接待的台灣政治人物是前總統蔡英文，媒體追問盧秀燕是否比照蔡英文規格？盧秀燕僅低調回應「謝謝抬愛」。

盧秀燕訪歐之旅昨（9）日連跑3場行程。上午先拜訪柏林邦議會友台小組「柏林－台北友好小組」議員、參訪議場，並與共同主席歐瑪（Jian Omar）、呂德克（Tamara Lüdke）等人進行交流會談，針對議會體制與城市治理交換意見。她表示，台灣與德國雖相隔9千多公里，但有兩項重要連結，一是晶片產業，另一個是從台中發明、風靡全球的珍珠奶茶。她熱情邀請德國議員未來到台中，親自品嚐珍奶發源地最道地的滋味。

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從珍奶聊到民主 盧秀燕德國國會拚城市外交

盧秀燕隨後率團前往德國國會，受到友台小組主席徐德分（Till Steffen）等8位國會議員隆重接待，雙方針對產業趨勢與區域局勢等議題深入交換意見。徐德分表示，此次接待規格比照去年11月接待前總統蔡英文時的安排，由他親自導覽，很高興能再次接待來自台灣的重要女性；他也特別履行兩週前訪台時的約定，準備來自家鄉的傳統手工起司招待台中市府團隊。盧秀燕感謝徐德分「說到做到」，以及德國國會長期對台灣的支持，並表示希望台德能持續攜手，讓民主自由價值長久延續。

▲盧秀燕與德國薩克森邦哥利茲縣縣長邁耶共同簽署國際交流備忘錄（圖／台中市政府提供，2026.06.10）

下午盧秀燕前往拜會德國薩克森邦哥利茲縣縣長邁耶（Dr. Stephan Meyer），雙方並正式簽署國際交流合作備忘錄。盧秀燕表示，台中近年與德國及歐洲各國互動頻繁，哥利茲縣與台中同樣擁有完整的精密機械與智慧製造產業聚落，也都積極推動能源轉型，未來希望能就相關議題深化合作。最後，她引用初唐詩人王勃名句「海內存知己，天涯若比鄰」，與邁耶相約7月在台中相見，期待未來雙邊交流更加緊密。

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