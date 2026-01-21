從珍珠奶茶到精密製造 江啟臣帶捷克前眾議長深入認識臺中產業實力

立法院副院長江啟臣安排捷克前眾議長艾達莫娃品嚐珍珠奶茶。





立法院副院長江啟臣今（21）日特別安排捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）走訪臺中，陪同的還有立法委員黃健豪與廖偉翔。行程中除帶前議長品嚐珍珠奶茶、火鍋等在地美食，體驗臺中生活文化外，也前往臺中精密科技園區參訪，實地了解臺中在工具機、智慧製造與自動化產業的完整聚落與國際競爭力。



立法院副院長江啟臣安排捷克前眾議長艾達莫娃參訪臺中精密科技園區。

江啟臣受訪表示，臺中是臺灣製造業的重要聚落，此行特別安排國際友人親訪臺中，就是希望讓外賓實地認識臺灣製造業的韌性與實力。針對近期美國關稅與臺美經貿談判議題，他指出，相關談判雖已大致底定，但只是結束產業面對的部分不確定性，並不代表挑戰結束，臺灣產業仍必須持續升級轉型、強化技術並提高附加價值，才能因應全球供應鏈重組所帶來的新局勢。

艾達莫娃受訪時表示，這是她此次到訪臺灣，第一次離開臺北、前往其他縣市參訪，能夠親自走進臺中的產業聚落，讓她對臺灣製造業留下深刻印象。她也指出，卸任議長後，目前主要工作就是替捷克國家產業尋找國際合作夥伴，協助企業建立跨國連結，她相信捷克與臺灣在高端製造與科技領域具備高度互補性，未來合作空間相當廣闊。

江啟臣致贈「馬上幸福」春聯給艾達莫娃。

行程中，江啟臣也特別準備象徵祝福的「馬上幸福」春聯致贈艾達莫娃，寓意情誼長存、合作順利，並以臺灣傳統文化向國際友人傳達誠摯祝福。艾達莫娃對這份別具意義的禮物表達感謝，並表示感受到臺灣人民的溫暖與熱情。

江啟臣最後強調，臺灣與世界各國不只是安全夥伴，更應深化經貿與產業的實質合作；臺灣與捷克在產業結構與價值理念上高度契合，可成為彼此進入歐洲與亞洲的重要門戶。未來他也將持續推動國際產業交流，帶更多國際夥伴走進臺中、了解產業，為臺中與臺灣製造業爭取更多合作與發展機會。

