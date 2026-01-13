從球鞋女神轉戰成人平台也曾上陸綜...29歲百萬網紅「你的渡口」猝逝 母曝死因對話瘋傳！網疑假死

網紅「你的渡口」生前以球鞋穿搭走紅社群平台，擁有百萬粉絲，近年創立潮牌並轉戰成人平台維持收入。（翻攝自抖音）

中國潮流網紅「你的渡口」（本名張純）於今年（2026）元旦凌晨搶救無效離世，消息一出震驚網路圈。張純生前因分享球鞋穿搭而走紅，被粉絲暱稱「口子姐」，擁有百萬粉絲追蹤，其生涯從大學生球鞋博主、跨足綜藝與音樂，到創立潮牌、後期轉戰成人平台，起伏不斷。家屬已於上海完成火化，噩耗引發網友廣泛討論與哀悼。

張純猝逝原因曝光？ 母親透露心臟狀況與生活習慣

據中國媒體《四川觀察》報導，張純1日凌晨離世後，家屬於昨（12日）才向媒體證實消息，同時表示遺體已火化。網路上流傳一段疑似好友與張純母親「小渡媽媽」的對話截圖，張母表示：「是走得突然，突然死亡猝死的」並提到張純喜歡熬夜，心臟狀況也不佳，顯示其猝逝可能與生活習慣與健康因素有關。



張純是誰？ 「球鞋女神」的網紅生涯與多重挑戰

張純2018年以大學生身份在社群平台分享球鞋穿搭，清新外型和專業搭配能力讓她獲得「球鞋女神」封號。隨後，她跨界參加陸綜《說唱聽我的》，發表多首單曲，人氣攀升。

然而，張純創立的潮牌最終宣告破產，並因欠債、壓力與網路霸凌出現心理健康問題。2024年，張純轉戰成人付費平台維持收入，期間又因健康問題在直播中自曝感染梅毒，導致皮膚嚴重受損，生涯波折頻繁，引起網友熱議。

網友質疑「假死」傳言？ 好友呼籲停止惡搞

雖然家屬已證實死訊，但部分網友對社交帳號仍有動態表示疑慮，猜測張純可能以「假死」方式避債。對此，張純生前好友紛紛發聲，回憶她的真誠與大方，並呼籲網友尊重逝者，停止惡搞與玩哏行為。

