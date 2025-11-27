從理念到落地，證交所「創新板」助攻台灣成亞洲Nasdaq

台灣正以更積極的步伐邁向「亞洲創新籌資平臺」的願景，打造屬於亞洲的 Nasdaq！為加速國內外產業鏈合作、促進技術創新與產業轉型升級，並提升台灣資本市場的國際競爭力，證交所於2021年推出「創新板（tib）」，並持續從交易制度、投資門檻及輔導支持等3大面向推動優化及改革，為台灣資本市場開啟另一個關鍵發展階段。

（圖片來源：Getty Images）

證交所推出創新板，可以說是「亞洲創新籌資平臺」最具體的落地成果，與上市、上櫃或興櫃不同，創新板鎖定具創新性、具國際競爭力的新興企業，並採「市值為核心」的設計，不以獲利作為門檻，讓具成長潛力的創新企業能更早進入資本市場。創新板不僅是企業募資的新舞台，對投資人而言，更提供了參與創新產業成長的重要管道，有助於形成企業、資本與投資人之間的正向循環。

廣告 廣告

推出創新板之後，證交所也從多個面向持續優化及改革制度，可大致分為交易制度面、投資門檻面以及輔導支持面。

3面向優化改革，企業、資本與投資人成正向循環

首先在交易制度面上，開放創新板個股當沖交易，並使其交易規則比照一般上市板；在投資門檻面，放寬投信基金投資創新板限額，使其與上市一般板一致，並取消合格投資人限制，一般投資人僅需簽署風險預告書，即可參與創新板交易，以此擴大法人與散戶的參與度，提升流動性。

此外，創新板採用保薦制度及專責審查機制，證交所在輔導支持面上，針對多項流程進行調整，包含縮短上市後集保期間、承銷商保薦期間、及會計師內部控制專案審查報告期間，使整體審查時程更具效率，有助創新企業加速掛牌。

同時，證交所亦精進外國企業上市規範，例如，除調整台籍董事席次過半的規範外，也強化外國企業的資訊揭露、提高財務報告實質審閱頻率等，使制度更加透明、風險可控，藉此衡平台灣資本市場與國際主要市場的規定，減輕外國企業保薦及內控專審的成本負擔，提高優質外國企業來台上市的意願。種種優化及改革，讓創新板更具開放性與安全性。

也因創新板這個關鍵板塊的加入，台灣的資本市場愈來愈完善。對創新企業而言，有多元的掛牌板塊可選擇，友善籌資環境，加速企業成長；對投資人來說，有更多優質投資標的可以選擇，共享高成長企業經營成果的同時，也能滿足資產配置的需求。放大到整體資本市場，更能促進創新企業聚落、增加市場能見度並匯聚國內外資金，進一步提升國際競爭力、壯大台灣資本市場規模。

對國家經濟社會而言，創新板與相關制度改革將有助台灣深化國際人才交流、推動技術創新與產業轉型升級，打造更富韌性的產業結構，並向「亞洲創新籌資平臺」的目標穩健邁進，成為實實在在的亞洲Nasdaq！

看更多「創新望遠鏡 發掘下一個獨角獸」專題內容