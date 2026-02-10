從理論到行動 花蓮化仁國小防災營

學童操作CPR

落實防災教育，花蓮縣立化仁國小與中華民國紅十字會合作，舉辦為期四天的「人人強韌防災營」，由專業指導員帶領大學生服務隊，引導化仁國小六年級準畢業生們，學習知識與實作，讓學生在面對災害時，不僅有自救的能力，更能成為守護他人的力量。

本次課程涵蓋急救概述、心肺復甦術（CPR）、異物哽塞處理，以及創傷包紮與傷患搬運等實用技能。透過反覆的操作演練，原本對急救感到陌生的六年級學生，在四天營隊之後，都能純熟地拿起三角巾進行包紮，展現出高度的學習成效。化仁國小表示，六年級學生正值邁向國中階段的轉折點，這場防災營不僅是最好的畢業禮物，也培養了孩子們面對危機時的冷靜與強韌。



另外，本次營隊由國立臺灣大學、國立陽明交通大學、東吳大學及致理科技大學的學生組成服務隊，大學哥姐姐們擔任隊輔，將艱澀的防災知識與急救技能，透過團康互動加以轉化，降低了小朋友的學習壓力，更在陪伴中傳遞了紅十字會「博愛、人道、志願服務」的精神。

