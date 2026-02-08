從環島到代言 李多慧：在台灣騎車真的很幸福

記者鍾釗榛／綜合報導

李多慧再度宣布與光陽KYMCO攜手合作。（圖／KYMCO提供）

來台第四年的啦啦隊女神李多慧，早已是台灣廣告圈的熟面孔。趕在農曆年前，她再度宣布與光陽KYMCO攜手合作，正式成為「Like EURO 125歐風特仕版」與「Yogurt Slim 優格125塑身特仕版」雙車款代言人。李多慧笑說，這次合作消息來得剛剛好，讓她迎接新年的心情格外開心，家人也都替她感到驕傲。

李多慧成為「Like EURO 125歐風特仕版」與「Yogurt Slim 優格125塑身特仕版」雙車款代言人。（圖／KYMCO提供）

其實這已是李多慧第二度為KYMCO站台。去年首次合作就繳出漂亮成績，單一代言車款銷量逼近5,000台，更帶動品牌全年時尚車系銷售突破 3 萬台。李多慧得知後直呼感動，也分享自己來台四年，有一半時間都和KYMCO一起成長，能再度合作別具意義。

廣告 廣告

李多慧去年首次合作就繳出漂亮成績，單一代言車款銷量逼近5,000台。（圖／KYMCO提供）

為了更貼近機車生活，李多慧當初還特地回韓國考取機車駕照。曾挑戰5天4夜環島的她，對台灣騎車文化相當熟悉，也特別偏愛Like EURO歐風特仕版的大容量置物空間。她笑說，在台灣騎車方便又自由，隨時都能出發找美食、看風景，對自己的騎車技術也相當有信心。

李多慧發現在台灣騎車方便又自由。（圖／KYMCO提供）

拍攝廣告當天氣溫偏低，但李多慧一騎上新車立刻笑開懷。她坦言，選摩托車時第一眼就是看外型與配色，因為「女生就是會在意漂不漂亮」。Like EURO的復古鍍鉻飾板與燈罩，以及Yogurt Slim的俐落線條，都讓她直呼顏值大加分。

除了外型，實用性也是李多慧相當在意的重點。她特別點名車廂內的百寶袋設計，像是外出繳費、放帳單都非常方便。光陽KYMCO也希望透過李多慧的高人氣與時尚形象，讓這兩款特仕新車成為消費者「人車一體」的日常穿搭夥伴，騎出屬於自己的流行節奏。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／史上最猛保時捷不是跑車 最強Cayenne誕生

「駕艙機車」上路倒數！價格、法規、路權同步揭露

2026年式MAZDA全車系抵台 祭出限時超優惠方案

怎能不愛車／奢華SUV越野概念 車頂變成卡丁車航母

