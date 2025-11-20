從生命料理到魔術秀 南榮樂活學苑打造銀髮新生活

記者王勇智／臺南報導

高雄榮民總醫院臺南分院高齡醫學科推動的「南榮樂活學苑」第二期課程日前圓滿結束，不僅提升長輩認知與身心功能，更成功將「生活」本身變成最好的健康促進工具。

課程以「Tiger」為核心理念，象徵5大高齡整合精神。包含強化(Training)、智慧(Intelligence)、連結(Gathering)、快樂(Enjoyment)、回春(Rejuvenation)；在認知介入的活動中，結合認知刺激、認知訓練與認知復健等策略，把抽象的健康概念轉化成有趣又實用的日常活動。老師團隊觀察每位長輩學員的特質，量身設計能動腦、能參與、也能回家實用的課程模式，更在課程中找到彼此陪伴的力量。

課程也透過舉辦餐會與桌遊等活動，讓長輩在玩樂中說出一輩子的味道記憶，有人想起青春的廚房，有人則在料理中找到夫妻間甜蜜的默契。這些故事不只感動現場，也讓每道菜都成了「記憶的味道」。

此外，《魔術運動嘉年華》是學員最愛的單元之一，只要用日常小物，就能做出令人驚呼的魔術道具。長輩在課堂上表演時信心滿滿，回家後更主動向家人展示成果，孩子與孫子都看得目不轉睛。許多家庭因此增加更多溝通與互動，也讓長輩「回到家裡仍是焦點」。

高齡醫學科個管師胡又文表示，南榮樂活學苑以社區為據點，打造高齡友善生活圈。長輩不再只是接受照顧，而是以「學員」身分擁有自己的舞台。透過一道佳餚、一段故事、一個遊戲，他們重新看見自己的價值，也把生命的美好再次端上桌。

長輩們在《作伙來辦桌》桌遊後開心合照，分享一生最難忘的料理故事；從炒米粉到花枝料理，每一道菜都是生命記憶。（高榮南院提供）

學員們在《智勇雙全》桌遊前開心合照，透過料理主題桌遊一起回味生命中的美味記憶，笑容洋溢、氣氛熱絡。（高榮南院提供）