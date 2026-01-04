從生活中學族語 沉浸式教學培養文化自信

屏東縣內獅國小於沉浸式族語課程中，以排灣族歌謠教導低年級學生

臺中市北勢國小教導學生跳傳統族語舞蹈，透過舞蹈使學生們熟悉日常族語用語

屏東縣內獅國小「月桃葉編織體驗」，同時教授與月桃葉編織相關之族語詞彙

臺中市北勢國小傳統服飾DIY-毛線編織體驗

為落實十二年國教課程精神，教育部國教署積極推動沉浸式族語教學，透過生活化、情境化的學習方式，營造自然使用族語的環境，引導學生在「聽、說、讀、寫」中培養語言能力，提升學習動機與自信，同時提供多元文化學習機會。

國教署指出，沉浸式族語課程強調語言與文化並重，結合學校特色與社區資源，讓族語學習不侷限於課堂，而能延伸至日常生活，透過自然互動增加使用族語的機會，進而理解文化脈絡，逐步建立族群認同。

廣告 廣告

屏東縣內獅國小將沉浸式族語課程融入校訂課程，連結部落與社區資源，邀請部落青年及傳統技藝教師協助授課，並帶領學生參與部落活動與公開展演，讓學習成果被看見，深化學生對族群文化的認同。

臺中市北勢國小則以日常溝通、歌謠欣賞、文化技藝與生活智慧為課程主軸，學生不僅能運用阿美族生活用語，介紹童玩與飲食文化，也能演唱傳統歌謠，展現沉浸式族語教學的具體成果。校方表示，感謝國教署的支持，讓學生有更多機會接觸族語文化，陪伴孩子認識母語、連結文化並建立自信。