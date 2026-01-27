從生活中看見誠實 中區永慶加盟四品牌邀請學子寫下誠實故事

2026第四屆永慶誠實徵文比賽現正徵件，歡迎中彰雲投的學子踴躍投稿，分享自己的誠實故事。（永慶房產集團提供）





2026年的「第四屆永慶誠實徵文比賽」大台中區賽熱烈徵件中！今年比賽題目與組別分為：國小中年級組「我心目中的誠實小英雄」；國小高年級組「那一刻，我選擇誠實」；國中組「誠實與信任」。徵件時間自即日起至4月10日止。

永慶慈善基金會與中區永慶加盟四大品牌——永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產，攜手臺中市政府教育局，邀請台中、彰化、南投及雲林的公私立國中小學生，將自己生活中真實的誠實故事化為文字，讓心中的誠實種子開始萌芽。

在學子心中埋下誠實的種子 永慶善盡企業社會責任

自2023年起，永慶慈善基金會與永慶房產集團便發起「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」，希望透過書寫與故事分享，在孩子心中種下誠實的種子。2024年起，大台中賽區正式成立，廣邀中彰投雲地區的學子參與，讓更多學生有機會表達自己對誠實的理解與體會。

永慶不動產中區經管會長陳立信表示，永慶慈善基金會以「誠實」推動品格教育，贏得許多店東們的認同，也把這股價值傳遞給更多學校知道。2025年永慶誠實徵文比賽中台灣共有271所學校參與，投稿件數高達2,107件，顯示誠實品格教育獲得中台灣學校師生的重視與積極推動。展望今年的「永慶誠實徵文比賽」，期待學生們持續投稿，讓誠實的種子更加茁壯！

永慶慈善基金會與永慶房產集團發起「永慶誠實徵文比賽」，深耕誠實品格教育。（永慶房產集團提供）

2025年「永慶誠實徵文比賽」的頒獎典禮也讓永義房屋中區經管會會長王薏勝相當感動。他分享，在頒獎典禮中看到許多同學因為自己的文章被看見而喜悅，也有許多參與的校長認為「永慶誠實徵文比賽」不僅讓學生有舞台，更傳遞重要的誠實教育，讓他們相當讚賞。「這些正向回饋讓我們覺得做這些事情是有社會正向意義的，未來我們也會努力推廣，一起扎根誠實教育。」

推廣誠實理念不遺餘力 永慶店東贏得學校認同

有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾提到，2025年推動誠實徵文比賽的時候，他自己印了100張稿紙，到周遭的學校進行推廣。學校的態度起先比較謹慎，但是在了解活動內涵後，也鼓勵同學參與，甚至有同學獲得第二名！後來學校也非常感謝鄭珮紾會長，她深刻感受到「永慶誠實徵文比賽」逐漸發揮社會影響力。未來她也會持續地與學校合作，善盡永慶「誠實」的企業社會責任。

台慶不動產中區經管會會長林威志則透露，自己在臺中市立光復國民中小學進行公益服務的時候，也跟學校分享誠實徵文比賽，學校不僅相當認同活動，也認為是一個對學生絕佳的機會教育和練習，讓他非常開心。他也期待本屆誠實徵文比賽能夠將誠實的價值，深入到更多地方。

「埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽」各組將選出前5名及30名佳作，獲獎學生皆能獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還能贏得1500元至3000元不等的獎學金。歡迎大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）的公私立國中、小學生踴躍報名參加，詳細比賽辦法可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2026/