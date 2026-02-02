從生活出發學AI 臺南攜手中華電信首辦寒假機器人營隊帶孩子動手玩科技

▲臺南市政府教育局攜手中華電信首辦寒假機器人營隊。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為提升學生對人工智慧與機器人教育的基礎認識與實作體驗，臺南市政府教育局於今年寒假首度與中華電信合作辦理「臺南市115年AI及機器人寒假學習營」，活動於本（2）日正式展開，市長黃偉哲親自出席開幕，並與學童一同體驗AI互動課程。營隊開放報名僅4天即全數額滿，顯示學生與家長對AI與機器人入門學習具有高度期待。本次營隊於溪南、溪北各辦理1場次，每場次30人、規劃2日課程，專為國小中、低年級學生量身設計，從生活經驗出發，引導孩子認識人工智慧與機器人運作的基本概念。

▲市長黃偉哲與學童體驗AI互動課程。

市長黃偉哲表示，臺南積極布局半導體、智慧科技與機器人等重點產業，逐步形塑南臺灣重要的科技聚落。在此發展脈絡下，科技教育不應僅止於課堂知識，更需從小透過實際體驗，協助孩子理解人工智慧與機器人如何與生活連結。本次寒假學習營以國小中、低年級學生為對象，從生活經驗出發，引導孩子認識 AI 與機器人的基本運作概念，為科技教育向下扎根奠定基礎。市府未來也將持續結合產官學資源，透過營隊與實作課程，培養具備科技素養的未來世代。

教育局長鄭新輝表示，本次寒假學習營在課程設計上，區分為「AI體驗」與「機器人實作」兩項學習重點。第一天以人工智慧為主，透過影像辨識、人臉關鍵點偵測等活動，讓學生實際觀察電腦如何「看見」與「判斷」，初步理解AI的運作邏輯；第二天則以機器人操作為核心，引導學生透過指令控制與動作回饋，體驗從下指令到完成任務的完整流程。課程強調動手操作與即時回饋，讓中、低年級學生在實作中建立對AI與機器人運作的基本概念，為後續科技學習累積具體經驗。

中華電信臺南營運處總經理蔡旻宏表示，中華電信長期投入科技教育與社會參與，此次與臺南市政府合作辦理AI及機器人學習營，正是企業落實社會責任的重要實踐。課程設計特別針對中、低年級學生的學習特性，透過具備即時回饋與視覺互動的教學方式，提升孩子的專注度與參與感，引導學生在操作過程中培養對AI科技的理解與信心。活動結束後，學童獲頒「小小AI魔法師」證書，象徵孩子踏出探索科技世界的第一步，也為未來科技學習奠定良好基礎。

教育局補充，本次寒假學習營共辦理2梯次課程，分為溪南場與溪北場。溪南場於115年2月2日至3日在安平區石門國小辦理，溪北場於115年2月10日至11日在新營區新營國小舉行，每梯次招收30名國小中、低年級、尚未接觸AI與機器人課程的學生。結合中華電信臺南營運處及相關專業團隊共同規劃課程，透過寒假學習營形式，讓學生在假期間有機會接觸科技、動手操作，逐步建立對AI與機器人學習的基礎認識。（照片記者劉秋菊翻攝）