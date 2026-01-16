從生活出發 培養媒體素養

明穗1919陪讀班舉辦「幸福泡泡．數天來罩」公益活動。(圖:中嘉寬頻｜數位天空提供)

▲明穗1919陪讀班舉辦「幸福泡泡．數天來罩」公益活動。(圖:中嘉寬頻｜數位天空提供)

在數位媒體普及的環境中，兒童接觸資訊的頻率與管道日益多元，如何協助他們建立基本的理解與判斷能力，成為兒少教育的重要課題。中嘉寬頻｜數位天空與中華基督教救助協會合作，在明穗1919陪讀班舉辦「幸福泡泡．數天來罩」公益活動，透過具體教學，引導兒童建立正確的媒體使用與資訊判讀基礎。

中嘉寬頻｜數位天空十六日表示，活動以兒童日常生活中的媒體接觸為出發點，結合情境說明與引導提問，幫助學童理解不同資訊形式，學習辨別訊息來源與目的，逐步建立對媒體內容的判斷能力。講師透過分段引導與討論，加深孩子對媒體內容的理解，讓媒體識讀成為實際運用的能力。

廣告 廣告

活動中，孩子們在答題過程中獲得小禮物，提升專注與參與度，顯示體驗式學習的效果。此外，邀請在地社團共同參與，將媒體識讀與數位素養教育融入日常學習，為孩子提供持續的支持與引導。

中嘉寬頻｜數位天空表示，陪讀班學童多來自資源有限的家庭，透過媒體素養教育，讓孩子在熟悉的環境中建立資訊判斷能力。同時推廣低收入戶免費收視服務與寬頻使用資訊，未來將持續結合專業與公益夥伴，推動多元的媒體識讀與數位素養行動，陪伴孩子在數位環境中健康成長。