從生醫到AI開發 科學園區審通過6投資案

▲國科會日前召開「科學園區2025年上半年營運記者會」，分別說明竹科、中科、南科三大科學園區狀況。（記者李青縈／攝）

[NOWnews今日新聞] 國科會今（18）日開科學園區審議會，核准核准投資6案，其中3件不公開，投資金額合計7.81億元，範圍從生醫產業、電腦週邊的AI開發到水泥3D；另有4件增資案，增加投資7.27億元。

核准投資案分別為興友科技中科分公司、超數科技，以及潤譽科技中科分公司，分別內容如下：

興友科技中科分公司將設立在中部科學園區的虎尾園區，投資金額0.2億元，主要產品為生物電阻抗體組成分析儀。興友科技以生物電阻抗分析技術（BIA）為主軸，開發新型、高精準度體組成測量技術之產品，包含簡易單頻、雙頻全身至臨床應用的多頻、多肢段的生物電阻抗等測量技術，廣泛應用於家庭保健、專業醫療及特殊族群分析等各系列機型。

國科會指出，興友科技開發全球第一個可透過BIA技術測量骨密度的專利及實用技術，並已取得多項國際發明專利，將可與園區骨科醫療器材與智能穿戴照護設備廠商形成高度互補及深度合作，可推動中部地區生醫技術整合與產業升級，串連精準健康完整產業鏈。

超數科技則將設立在中部科學園區的台中園區，投資金額0.16億元，投入企業AI應用開發平台（AI Twin）、工具機智慧助理（Copilot for Machine Tools）等應用軟體之研究開發。超數科技以大語言模型及視覺計算，搭配自研的Dy-RAG精準檢索與推理技術，強化長文本與專業場景的AI生成能力。

國科會指出，透過AI Twin與機台端Copilot的一體化方案，聚焦製造業場域的「人機協作、異質機群整合、可追溯與合規治理」，有助提升我國生成式AI在智慧機械的創新價值。

潤譽科技則將設立在中部科學園區的二林園區，投資金額0.1億元，提供水泥3D列印所需的五大關鍵技術，包含設備、軟體、結構設計、材料與製程，協助客戶從概念設計到實際建造全面落地。

潤譽科技以石英砂與生物炭為基礎的水泥砂漿配方，不僅提升列印材料的強度和細緻度，同時藉由生物炭的加入，有效促進碳中和，並與中科園區多家廠商合作，透過「生物炭供應→3D列印整合→綠色材料應用」的完整產業鏈，展現兼具結構性能與環境永續的創新優勢。

國科會表示，未來進駐中科園區設立生產及服務據點後，預期更可發揮即時供應鏈反應優勢，提升整體服務效能及營運效率，促進與科學事業之間的生產鏈協同效應。

