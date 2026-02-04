從產地到市場 「原民會」推農產加值打造部落新經濟

【警政時報 薛秀蓮 ／新北報導】為解決原住民族農民在市場上長期面臨的困境，包括通路受限、 品牌辨識度不足以及生產設備缺乏等問題，原住民族委員會今（4） 日舉行「原住民族農產運銷暨加值輔導計畫」啟動記者會，由原民會 曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 主任委員出席並致詞。

計畫啟動儀式圓滿完成。（圖／原民會提供）

原民會表示，此計畫透過跨部會資源整合與陪伴式輔導，目標是 協助族人農友提升競爭力，讓辛勤耕作能真正轉化為收入，帶回部 落，並推動農業的永續發展。

曾主委致詞時指出，原住民族的農業不只是作物和產量，更承載 著文化、土地與族人的心血。然而在進入市場的過程中，族人常常遇 到挑戰：作物品質好卻不懂行銷、有產量卻缺乏穩定通路、想提升效 率卻缺少設備與資源。原民會推動這項計畫，就是要補上這些缺口， 提供資源，協助族人打造品牌、拓展市場、提升生產效率。

現場貴賓與族人大合照。（圖／原民會提供）

原民會進一步表示，從今日起至3月初將舉辦全臺16場次說明 會，確保族人能就近參與，獲取最完整的計畫資訊，期盼透過這項計畫，擦亮原民農產品牌，提升市場競爭力，並促進部落經濟收益。

