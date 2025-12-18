從產地到餐桌結合產銷履歷，好安心

陳立儀主任秘書與本年通過分裝、流通、加工驗證業者合影。（圖：農業部提供）

農業部農糧署多年來積極推動產銷履歷驗證制度，隨著通路及消費者之食品安全意識提升，帶動產業發展及競爭力提升，本年透過財團法人食品工業發展研究所輔導8家農產品經營者通過分裝、流通、加工驗證，其中有4家取得加工驗證。18日舉辦「履歷在手安心入口」成果發表會，而此次成果發表會，以直播加論壇形式，邀請取得通過驗證的團膳食材供應商、集貨包裝場、果乾加工及冷凍/藏蔬果加工業者等，以「打造可溯源的品牌信任鏈」為主題，為線上及線下原有的、潛在及新興市場通路一同分享導入產銷履歷的價值與機會，藉以拓展產銷履歷農糧驗證產品之能見度，提升消費者對產銷履歷農產品之信賴並接軌國際。

農糧署表示，產銷履歷生產面積與市場普及度年年創新高，因此更加需要從整體產業供應鏈角度，來推動產銷履歷制度精進升級，進而成為國產農產品通路、加工業者及消費者優先採購之助力。與會業者表示，近年來，消費者對食品安全與產地來源的關注日益提高，產銷履歷驗證透過標準化生產與第三方驗證，讓每項產品的生產、分裝流通到加工及運銷過程都能被追蹤與確認，從源頭保障食安，也協助農友提升產品競爭力。

另外，在全球趨勢下，「永續」不是選項，而是方向，有品牌業者表示，越來越多消費者開始檢視「原料來源」，除了對於自家品牌的減碳節能策略外，也開始願意從源頭選擇「對環境負責可溯源」的原料來源，並選擇做「正確的事」的品牌，未來亦將優先選用產銷履歷驗證的農產品，讓食材安全從源頭做好把關，達到完整追溯的目的。

產銷履歷制度是食品安全與永續農業的重要基石，透過制度推廣與產業鏈認同，期盼建立更透明、可信任的食農環境，讓「看得見的安全」成為全民共識，共同打造安心農業的新時代。農糧署更秉持著持續推動生產的價值外，更要創造加工、消費及體驗的價值，全力將臺灣的優質農產品行銷全世界。希望透過此次成果發表會讓線上及線下參與之通路及消費者，對產銷履歷更有信心，瞭解該制度的好處，期盼未來有更多的優秀夥伴加入，使全球消費者不論在各式餐飲、超市通路皆能購得優質多元的臺灣國產驗證農產品！