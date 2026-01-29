從產地到餐桌 新北三光幼童烹煮「愛心健康麵」

從產地到餐桌 新北三光幼童烹煮「愛心健康麵」

從產地到餐桌 新北三光幼童烹煮「愛心健康麵」

從產地到餐桌 新北三光幼童烹煮「愛心健康麵」

新北市三光國小幼童軍團舉行了一場別開生面的食農與生活教育體驗活動，小童軍們親手採摘校園食農園區裡種植的青菜，並搭配先前前往校友王明溪先生製麵廠自己手作的健康麵條，在童軍老師的帶領之下，親自下廚煮出一碗碗充滿溫度與富有教育意涵的「三光特製健康拌麵」。

這場活動的序幕始於「製麵之旅」，三光國小學務主任陳昀青表示，在三光傑出校友王明溪先生的助力下，幼童軍團走進專業製麵廠，體驗以健康、無毒、無添加的麵粉製作麵條的過程，全部都自己動手做。回到學校也有食農教育，學生用自己種植的蔬菜，搭配童軍課程的內涵，在課程中實做雜炊、野炊等，在課堂中去實現。

廣告 廣告

從產地到餐桌，學務主任陳昀青表示，本次活動結合跨領域教學，讓孩子從中去實踐。孩子在製麵的過程之中，同時能實踐食育教育、飲食安全、營養衛生、食農教育、食安教育等，還能教授學生用火安全和培養相，關技能讓孩子可以親自動手做這也是108課綱素養導向的學習。

小童軍們也分享，親手體驗才知做麵不簡單，吃到自己種的菜感覺特別香，未來會更珍惜食物並感謝土地與學長的付出。三光國小表示，將持續透過多元體驗活動，為孩子打造更有溫度、更接地氣的學習環境，攜手家長與社會力量，共同陪伴孩子在體驗中茁壯成長。