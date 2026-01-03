從產地到餐桌 芬園「白寶玉出土記」吸引近6千人參與

從產地到餐桌，芬園「白寶玉出土記」秒殺登場，吸引近6千人參與。圖／彰化縣政府提供





芬園鄉農會舉辦的「2026芬響農食典—白寶玉出土記」，今（3）日在芬園鄉寶藏寺前盛大登場，吸引近5、6千名民眾熱情參與。彰化縣長王惠美應邀出席，與芬園鄉農會理事長郭子豪、總幹事黃翊愷、常務監事葉豐樑等人，一同為活動揭開序幕，現場氣氛熱絡、人潮絡繹不絕。

本次活動以農會品牌「芬饗」為核心，結合深受大小朋友喜愛的「拔蘿蔔」農事體驗，傳達「從產地到餐桌，真誠饗宴」的理念，讓民眾實地走入農村、親身體驗農作辛勞。活動周邊同時結合縣府與地方合作打造的景觀花海，花田與農村景致相互輝映，吸引不少民眾拍照留念。王縣長也誠摯邀請全國民眾安排假期造訪彰化，漫遊田野花海，感受春日農村風光。

王惠美表示，芬園鄉農會連續6年辦理「白寶玉」拔蘿蔔活動，一年比一年盛大，今年網路報名3千個名額更是瞬間秒殺，現場仍有約2千名民眾耐心排隊等候，顯見活動深受歡迎。她笑說，親手拔起蘿蔔象徵「好彩頭」，祝福大家新的一年好運連連，也希望透過活動推廣食農教育，讓民眾了解農夫從耕作、生產到餐桌的辛勞，培養惜福愛物的觀念。

王惠美指出，今年活動規劃3公頃農地、約5萬根白玉蘿蔔供民眾體驗，並結合在地青農與學校設攤的農民市集，鼓勵民眾以行動支持在地農業，成功行銷芬園農產與寶藏寺文化。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，清晨6點多就有民眾到場排隊，最長等候超過3小時，看到現場聚集數千名鄉親相當感動，期盼大家在參與活動之餘，也能到寶藏寺參拜祈福，滿載而歸。

農業處表示，彰化縣為農業大縣，芬園鄉農會與農民於冬季裡作期間合作栽種白玉蘿蔔，品質優良且無農藥栽培，讓民眾吃得安心。活動並結合農民市集、食農教育體驗、親子闖關及創意DIY，引領遊客深入體驗芬園農村魅力。

