從產地走進市場南投精品咖啡連鎖店飄香

▲南投精品咖啡媒合發表會，縣政府農業處處長蘇瑞祥等出席啟動儀式。(南投縣府提供)

在縣府輔導及農業部農村發展及水土保持署指導下，南投精品咖啡和知名連鎖店攜手合作，開拓更大通路，南投的咖啡香直接飄進全國市場。南投縣政府廿九日舉辦「山之序曲・啜飲南投—南投精品咖啡媒合發表會」，在地精品咖啡正式跨出產地，透過與全國知名連鎖品牌合作，直接走進各地消費市場，並在通路樹立里程碑。

南投縣政府農業處處長蘇瑞祥代表縣長許淑華出席活動，國姓鄉長邱美玲、路易莎咖啡副總經理黃佳雯共同主持啟動儀式，縣議員簡千翔到場關心，宣布即日起，南投精品咖啡新品進駐路易莎咖啡精選門市，共計北、中、南十五間實體店點，包括台中高鐵站等交通樞紐，讓全台消費者輕鬆品嚐來自南投山林的咖啡風味。

蘇瑞祥處長指出，香菇、咖啡和葡萄，是南投農業「三黑金」，其中咖啡更是重要支柱，種植面積達200公頃，產量穩居全國第一。南投咖啡在生產端技術成熟、品質穩定，早已獲得專業圈高度肯定，但過去通路一直是瓶頸。他表示，路易莎全台超過500間門市，南投的咖啡和路易莎合作，可將咖啡產業推向更廣大市場。未來縣府將持續推動「南投咖啡」品牌整合，重新包裝設計，並結合電商、實體通路及大型活動，建立長期穩定合作，讓南投咖啡從產地走向國際舞台。

路易莎咖啡副總經理黃佳雯表示，經過專業杯測，南投咖啡豆品質令人驚艷。水洗與日曬處理皆展現強烈甜感與花香風味，雖然非高海拔產區，但在中低海拔環境下，透過精湛栽培與後製技術，已達到國際級水準，並多次獲得全球咖啡認證高分肯定。路易莎長期推廣莊園級、具產區履歷的精品咖啡，此次特別選定十五間重點門市上架兩款南投新品，以親民價格讓更多民眾認識台灣本土咖啡，未來也將持續評估深化長期合作。

南投縣府表示，這次媒合模式透過精選優質咖啡豆、專業製程與嚴格品管，穩定呈現風味特色，大幅提升品牌能見度與競爭力。未來將持續推動產地創新、品牌行銷與通路媒合，結合農村社區經理人輔導資源，建立南投精品咖啡永續經營模式，為地方農業注入新活力，讓「啜飲南投」成為全民日常的美好體驗。