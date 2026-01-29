▲從產地走進市場，南投精品咖啡攜手連鎖品牌飄香全台。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】在南投縣政府輔導及農業部農村發展及水土保持署指導下，南投精品咖啡成功跨出產地，正式走進全國消費市場。縣府29日舉辦「山之序曲・啜飲南投—南投精品咖啡媒合發表會」，宣布南投在地精品咖啡與全國知名連鎖品牌合作，拓展更廣闊通路，讓來自南投山林的咖啡香氣飄進全台各地，為地方農業寫下重要里程碑。

發表會由南投縣政府農業處處長蘇瑞祥代表縣長許淑華出席，與國姓鄉長邱美玲、路易莎咖啡副總經理黃佳雯共同主持啟動儀式，縣議員簡千翔亦到場關心支持。活動中宣布，南投精品咖啡新品即日起正式進駐路易莎咖啡精選門市，全台北、中、南共15間實體店點同步上架，包含台中高鐵站等重要交通樞紐，讓消費者能更便利地品嚐南投優質咖啡風味。

蘇瑞祥處長指出，香菇、咖啡與葡萄被譽為南投農業的「三黑金」，其中咖啡更是重要支柱產業，目前種植面積約200公頃，產量穩居全國第一。南投咖啡在生產端技術成熟、品質穩定，早已獲得專業咖啡圈高度肯定，但長期以來受限於通路規模，難以進一步擴展市場。

他表示，路易莎咖啡全台門市超過500間，此次攜手合作，將有助於南投咖啡走進更多消費者日常生活。未來縣府將持續推動「南投咖啡」品牌整合，優化包裝設計，並結合電商、實體通路及大型行銷活動，建立長期穩定的合作模式，逐步將南投咖啡推向國際舞台。

路易莎咖啡副總經理黃佳雯表示，南投咖啡豆經專業杯測後表現相當亮眼，不論水洗或日曬處理法，皆展現出明顯甜感與優雅花香風味。她指出，雖然南投咖啡並非來自高海拔產區，但在中低海拔環境下，透過精緻的栽培管理與後製技術，品質已達國際水準，並多次獲得全球咖啡認證高分肯定。路易莎長期致力推廣具產區履歷的莊園級精品咖啡，此次特別選定15間重點門市推出兩款南投新品，以親民價格讓更多民眾認識台灣本土咖啡，未來也將持續評估深化長期合作。

國姓鄉長邱美玲感謝縣府積極媒合農民與市場，強調國姓鄉是南投咖啡的重要產區，透過產官學合作，不僅為咖啡產業開拓更寬廣的發展道路，也期待未來推動契作制度，穩定產量與品質，讓農民不必單打獨鬥，從種植、烘焙到行銷都能獲得更完善的支持。她期盼南投咖啡有朝一日能如南投茶一般，在國際市場打響名號。

國姓鄉咖啡產銷班班長林言謙也分享，與連鎖品牌合作，讓產地直接連結市場，為農民注入更大動力精進精品咖啡品質，持續深化栽培與後製技術，展現國姓在地特色，共同打造兼具產區精神與市場競爭力的台灣咖啡新模式。

南投縣政府表示，此次媒合模式透過精選優質咖啡豆、專業製程與嚴格品管，穩定呈現南投咖啡獨特風味，大幅提升品牌能見度與市場競爭力。未來將持續推動產地創新、品牌行銷與通路媒合，結合農村社區經理人輔導資源，建立南投精品咖啡永續經營模式，為地方農業注入新活力，讓「啜飲南投」成為全民日常生活中的美好體驗。