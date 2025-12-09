從產業到校園 台北影音公會結合媒體識讀推動節目分級宣導涵蓋大專與中小學

【記者蔡富丞/臺北報導】隨著影視內容傳播形式快速演變，兒少所接觸的媒體環境已呈現多元化、跨平台與高度即時的特質。為提升國人媒體識讀水平、強化兒少自我保護能力並落實適齡內容管理，台北市影音節目製作商業同業公會持續依循相關政策方向推動節目分級宣導工作，並逐年擴大推廣範圍，使分級制度之社會功能能更普及地落實於教育及日常生活之中。

圖說：台北影音公會多年持續推動節目分級觀念，並逐年擴大宣導層面，從影視產業端延伸至大專院校，與會青年反應熱烈。（照片提供/台北影音公會）

本年度，公會於全臺院校的長期推廣基礎上，進一步深化校園層級之教育宣導，融入媒體識讀元素於新北市汐止長安國小、台北市銘傳國小、台北市立陽明高中及基隆建德國中辦理「錄影節目帶分級推廣活動」。本次宣導課程以政策精神為基礎，說明節目分級制度設置目的、判定原則及內容評估項目，並透過實際影片案例解析，使學生得以理解暴力、恐怖驚嚇、粗俗語言、菸酒毒品 、性議題等內容如何影響分級判定。

圖說：台北影音公會多年持續推動節目分級觀念，並逐年擴大宣導層面，從影視產業端延伸至大專院校與中小學教育現場。（照片提供/台北影音公會）

課程並導引學生認識五級分級標示（普遍級、保護級、輔導級12、輔導級15、限制級），協助其建立「依分級標示自我判斷」之能力，落實不越級觀影原則，以維護身心健全發展。多數學校回饋指出，學生對分級標示之辨識度明顯提升，亦能理解適齡選擇的重要性，顯示推廣作業具實質成效。

台北影音公會理事長陳仲祺表示，節目分級制度乃我國影視內容管理架構之重要基礎，除能協助觀眾做出正確選擇外，更是兒少保護政策的一環。在新媒體環境中，兒少接觸影像之年齡下降，內容來源快速擴張，因此強化分級識讀教育已屬必要且緊迫之施政面向。他指出：「建立正確的分級觀念，是兒少在使用媒體時最基本的保護機制。透過學習辨識分級標示，孩子便能自我判斷是否適合觀看。」

多年來，公會亦於每年會員代表大會持續辦理節目分級專題宣導，使影視產業從業人員能充分理解內容尺度與播映責任，形塑產業自律文化，並配合政策要求落實分級義務。本年度之校園深化推廣，可視為產業端與教育端雙軌並進的重要成果。

本次推廣作業能順利推動，台北影音公會特別感謝文化部影視司之指導與支持。相關政策指引與協助，使分級制度之教育推廣得以於校園中更具體落實，並促使兒少媒體使用安全之成效得以全面提升。

未來，台北市影音節目製作商業同業公會將持續依據國家政策方向，研擬多元化之推廣策略，強化跨區域、跨學齡層、跨平台之宣導作業，並與教育單位、地方政府及影視產業保持協力，提升全民節目分級識讀能力，促進我國影視環境之健全發展。