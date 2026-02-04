從田徑國手到國會殿堂 民眾黨不分區立委蔡春綢：為雲林、為教育體育發聲

民眾黨不分區立法委員蔡春綢正式宣誓就職，承諾深耕教育體育、為地方發聲，延續運動精神投入國會問政。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】台灣民眾黨不分區立法委員蔡春綢於2026年2月3日正式宣誓就職。從昔日代表中華民國征戰國際賽事的田徑國手，到今日踏入全國最高民意殿堂立法院，蔡春綢表示，這不僅是個人榮譽的延續，更是肩負教育體育發展與回應雲林鄉親期待的重要起點。

民眾黨不分區立法委員蔡春綢正式宣誓就職，承諾深耕教育體育、為地方發聲，延續運動精神投入國會問政。（圖／記者洪佳伶翻攝）

蔡春綢指出，過去在田徑場上，全力以赴為國爭光，是她生命中最重要的榮耀；如今宣誓就任立法委員，則是「另一個更大的榮耀」。她形容：「在跑道上，我拚的是速度與意志；在議場裡，我拚的是法案與民生。」這一席立委不僅代表選民對她運動生涯的肯定，更承載提升台灣教育與體育環境的重任。

廣告 廣告

身為「雲林女兒」，蔡春綢始終心繫家鄉。她表示，過去代表雲林、代表台灣出賽，是讓世界看見台灣；如今進入國會，意味著雲林在立法院多了一席為地方發聲的力量。未來將善用關鍵影響力，爭取更多中央資源挹注地方，成為地方與中央之間最堅實的溝通橋樑。

民眾黨不分區立法委員蔡春綢正式宣誓就職，承諾深耕教育體育、為地方發聲，延續運動精神投入國會問政。（圖／記者洪佳伶翻攝）

展望未來，蔡春綢強調將深耕教育體育政策，完善運動員生涯發展，改革基層體育教育，同時讓長期被忽視的地方需求在國會被看見、被解決。她也承諾，將延續運動精神，與民眾黨團並肩推動更透明、更專業的立法工作，實踐「政治不難，找回良心而已」的理念，為家鄉、為國家持續奔跑。