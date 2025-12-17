從病房走回社區 他用微笑改寫「精神病人」標籤

在現代社會快速變動與壓力交織的生活中，心理困擾早已不再是少數人的經歷。根據「臺灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究顯示，國人常見的精神疾患包括憂鬱、焦慮等情緒相關障礙，其中以30至45歲族群的盛行率最高，近十年更高達25%至27%，相當於每四位成年人中，就有一人正經歷心理困擾。面對這樣的情況，精神健康的去污名化，不只是醫療領域的任務，更是整體社會必須共同承擔的責任。

小張（化名）因藥酒癮與藥物過量導致腦部受損，長期面臨情緒不穩與衝動等精神症狀，曾多次進出急性病房。期間，他與家人衝突不斷，情緒低落甚至一度萌生輕生念頭。所幸在醫療團隊的支持下，小張逐漸願意敞開心扉，並在治療穩定後，主動向家人爭取入住夜間型康復之家，積極投入社區復健與清潔工作，歷經約七至八年逐步重建生活。在病友鼓勵與自身照顧母親的經驗中，小張重新找回成就感，進而報名參加長照服務員訓練並取得證照。透過社工協助，他順利進入草屯療養院擔任醫療照服員，至今已穩定任職超過七年。雖然談到家庭仍偶有低落情緒，但小張選擇以正向態度面對人生，並透過工作回饋社會，獲得滿滿能量。他更經常分享自身經驗，鼓勵病友勇敢走出陰霾，展現復元的力量。

南投縣政府衛生局長陳南松表示：「每一位走出困境、願意尋求協助的人都值得被理解與支持。為了降低求助門檻，南投縣已建立多元心理健康支持網絡，讓醫療與心理支持 隨手可得：社區心理衛生中心(南投區 049-2202662、竹山區 049-2631925)、社區復健服務(南投區 049-2203988、草屯區 049-2300190、竹山區 049-2653659、埔里區 049-2423527)、精神病友支持會所(草屯區 049-2353351、竹山區 049-2659531)、生命線協談專線1995、張老師專線 1980、衛福部安心專線 1925（依舊愛我）、男性關懷專線0800-013-999；另有 13 個鄉鎮市衛生所、精神醫療巡迴門診與視訊諮商服務，無論住在城鎮或偏鄉，都能安心獲得幫助。去污名化不是一句口號，而是從社區做起、從每一個溫柔的對話與具體的服務做起。

資料來源：南投縣政府