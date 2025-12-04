從病歷到腸胃鏡 華碩：代理式AI與醫療機器人全面進駐醫療現場

圖為華碩在台灣醫療科技展攤位。（圖／華碩）

台灣醫療科技展今日登場，華碩展出機器人協作、次世代數位醫療、醫療數據、AI醫材等主軸，華碩表示，以AI技術為核心，全力協助醫療院所推動Healthcare 4.0數位轉型。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，今年華碩正式完成代理式AI與醫療場域使用的機器人開發，華碩正引領台灣醫療體系邁向更智慧、更精準、更以人本為核心的新紀元。

面對全球醫療人力短缺與高齡化挑戰，華碩表示全台首創的智慧指揮中樞 Maestro減輕第一線醫護負擔，核心技術在於結合AI運算、機器人調度與資料串接，並整合華碩的類人形機器人Zenbo Jr. II、服務型機器人Kairo、跨載具虛擬人Sage等，可即時理解任務內容，調度最適合的機器人執行，且自動支援導引、諮詢、衛教、數據採集等大量非臨床任務。

Maestro亦能延伸至院外照護應用，串接Zenbo Jr. II、醫院既有的HIS／NIS與華碩的OmniCare+遠距健康數據管理平台，將出院後的健康追蹤、提醒與衛教納入同一流程中，提升效率。

另外，透過與各級醫療院所的密切合作，華碩宣布成功跨出整合式系統串接的第一步，今年第四季，華碩智慧醫療資訊平台ASUS xHIS於新北市立聯合醫院正式落地，整合門診、急診與住院核心系統，串接跨院區多專科資料，結合智慧醫令、病歷書寫與決策輔助功能，顯著提升診療效率與病人安全。

此外，華碩也攜手臺北榮總啟用智慧病歷助手，透過AI自動生成專業且符合醫院格式的病歷草稿、節省醫師的文書時間，華碩表示，未來將結合語音輸入、異常偵測等功能，藉由AI即時運算，提供臨床決策支援、跨科資訊整合等更全面的應用。

華碩的內視鏡AI 解決方案EndoAim結合深度學習與電腦視覺，華碩表示，在腸胃鏡檢查中可以即時偵測息肉、分類，並搭載全球首創、無須額外器具的一鍵息肉尺寸量測技術，大幅提升診斷準確性，EndoAim已全面導入台灣近60 家醫療院所，包括台大醫院、亞東醫院、中醫大附設醫院、高雄榮民總等多家醫學中心，海外亦有多家醫療院所導入。

華碩的手持無線超音波LU800聚焦自動量測、智慧流程與影像優化三大方向，已累積16項AI輔助功能，包含此次推出的「Auto Tissue」及與急診、加護病房必備的「Auto IVC」兩大AI新功能；「Auto Tissue」可在肌肉骨骼掃瞄中快速辨識組織分層，取得關鍵指標；「Auto IVC」能自動進行下腔靜脈量測，提供IVC直徑與塌陷率參考數據，提升診斷效率，縮短急救流程，展現臨床上的高效價值。

華碩在這次的醫療科技展中首度亮相攜帶式超音波EchoLab，為診所、醫院、研究機構打造一站式超音波掃描與AI推論環境，臨床掃瞄、資料擷取到AI模型開發與驗證皆可在同一超音波系統上無縫完成，即使醫護團隊不具備工程背景也能建立客製化專屬AI模型。



