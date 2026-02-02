從瘋癲貴婦到服務業噩夢？Melody捲態度爭議 親自發聲回應

（娛樂中心／綜合報導）女星Melody（殷悅）近日捲入社群風波，多名自稱服務業從業人員的網友接連在留言區爆料，指控她私下對服務人員態度強勢、缺乏基本禮貌，甚至被形容為「服務業殺手」。相關指控在社群平台迅速擴散，引發熱烈討論，Melody 也親上火線回應，表示對部分說法感到震驚，但若曾讓人感到不舒服，願意虛心檢討。

圖／女星Melody遭多名自稱服務業從業人員的網友爆料，指控她私下對服務人員態度強勢、缺乏基本禮貌。（翻攝 Melody IG）

事件起因於有網友在Threads分享搭機巧遇Melody的經驗，原貼文並未帶有負面評價，卻在留言區引來大量自稱航空、餐飲、百貨與咖啡業者的回應，描述過往在工作場合與Melody接觸的經驗。多名網友指出，她在消費或互動時語氣直接、要求嚴格，讓基層人員承受不小壓力，有人直言「上班時最怕遇到她」。

其中，一名曾在高級餐廳服務的網友表示，Melody餐時若點餐出現落差，會當場要求服務生反覆確認菜單內容，語氣咄咄逼人，讓人緊張不已。也有咖啡店員工指出，她在外帶飲品時不斷催促、全程板著臉，即便等候時間不長，仍明顯表現出不耐情緒。

百貨與零售業的留言同樣引起共鳴。有網友回憶，在接近打烊時段目睹Melody試穿鞋款後隨手放置，未購買即離開，留下凌亂現場交由店員整理。相關描述在留言區被多名網友附和，甚至有人形容她是「同事之間會互相提醒要小心應對的客人」。

此外，也有網友聲稱曾前往Melody自創品牌面試，卻在尚未錄取前，被要求協助清理倉庫，還要幫小狗擦尿，讓面試者感到不適，相關說法同樣引發討論。

隨著指控愈演愈烈，Melody透過社群平台發聲回應，表示自己是看到新聞後才得知此事，對於部分爆料內容「沒有印象，也無法一一對照」，但她尊重每個人的感受與立場，並坦言：「如果我的個人行為曾讓任何人感到不舒服，我願意全然接受，也會深刻自我反省。」

圖／Melody透過社群平台發聲回應。（翻攝 Melody IG）

Melody也強調，身為公眾人物，她一直清楚並重視自身責任，此次出面說明，是希望事件不要持續擴大，造成更多誤解與消耗。她同時呼籲外界避免過度揣測或惡意抹黑，盼討論能回歸理性。

近年來，Melody辭去電視節目主持工作後，轉型直播帶貨與品牌經營，生活重心多在海外與工作之間，此次爭議也讓她長年累積的「優雅、風趣」螢幕形象，與部分網友描述的私下互動產生落差，成為社群熱議焦點。事件後續是否仍有更多回應或發展，仍有待觀察。

