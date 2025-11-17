從癱瘓到極限超級鐵人 Brad Kelley堅毅的生命鬥士
（主辦單位提供）
記者林雪娟∕台南報導
全亞洲首場ＩＵＴＡ認證的國際極限超級鐵人賽事，共有來自十四個國家的精英選手參賽，來自美國的Brad Kelley，從癱瘓到極限鐵人三項，是令人崇敬的生命鬥士。
這場賽事正於台南正統鹿耳門聖母廟前展開，來自美國的Brad，二十餘年前，突然癱瘓在床，無法行走，經檢查被診斷出罹患格林─巴利症候群，屬罕見急性周邊神經病變，主要侵犯運動、感覺及自主神經系統，全世界發生率約為十萬分之一。醫生告知日後恐無法走路，只能依靠輪椅行動，然命運總是這麼神奇，Brad後來不只能行走，甚至參加極限運動賽事，成為一位世界級極限超級鐵人運動員，他更到處分享演講，希望透過自己精彩的生命故事，激勵更多人。
在此次台灣極限超級鐵人賽中，進行五倍、二二六公里鐵人三項，總距離一一三０公里，其中需接續完成十九公里游泳、九百公里自行車以及二一０點九七五公里路跑，並在一五三點六小時（六點四天）內完賽，對每個人來說，都是一場體力與意志力磨練，對曾癱瘓在床的Brad來說，更是不容易。
賽程已於十一日下午五時開始，Brad順利在九小時內完成游泳，十二日受颱風影響，賽事易外被中斷，隔日Brad馬上接著進行自行車賽程，預計在十八日上午十時前完賽，屆時立委陳亭妃將陪同這位生命鬥士Brad，完成最後一圈路跑，一起跑進終點線。
