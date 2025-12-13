從白天喝到晚上！男子猛灌高粱「無照騎車」摔死 法院1原因判同桌有罪

男子酒後無照騎車摔死，法院1原因判同桌有罪。示意圖，與本文無關／Freepik

中國湖南省去年10月發生一起酒後騎車死亡事故，一名馮姓男子連續參加3場飲酒聚會，從白天喝到晚上，在一家麻將館中，短短半小時灌下500毫升高粱酒，隨後無照騎機車回家中自摔身亡。死者家屬怒告幫忙買酒、同桌飲酒的友人及麻將館老闆，最終法院判處同桌飲酒的李姓友人應賠償3.6萬人民幣（大約16萬元新台幣）。

根據《紅星新聞》報導，這起死亡意外發生於2024年10月1日，馮男中午在瑤崗仙鎮參加一場喪事，喝了200毫升的高粱酒，當天晚上6時許，他又與多名友人在當地餐廳聚餐，4人一共喝了1公升、酒精濃度52度的高粱酒。

晚間7時50分左右，馮男結束餐敘後，前往一間麻將館打牌，李姓友人不久後到場，兩人相約繼續喝酒，馮男請劉姓友人代為買酒。劉男隨後買回2瓶、每瓶500毫升的「二鍋頭」高粱酒，兩人一邊打麻將、一邊喝酒，未搭配任何食物，「不到半個小時就喝完了」。

馮男於10時許獨自騎乘機車離開麻將館，豈料行駛不到200公尺，馮男就在當地菜市場外的圓環處自摔，路人、劉姓友人發現後將他送醫急救，不過疑似傷勢過於嚴重，馮男於隔日凌晨1時20分宣告不治。事後未進行酒測與驗屍，不過查出馮男生前「並沒有機車駕照。」

事故發生後，馮男家屬向法院提起訴訟，要求共同飲酒的李男、代買酒的劉男，以及麻將館經營者肖姓女子應賠償34萬人民幣（大約151萬元新台幣）。法院審酌後認定，馮男死亡所造成的各項經濟損失合計約120萬人民幣（大約533萬元新台幣）。

法院一審判定，馮男為具完全行為能力的成年人，理應知悉喝酒不騎車、無照也不得騎車的規定及其危險性，卻仍執意上路，最終發生事故死亡，「自身具有重大過失，須承擔主要責任。」

法官認為，馮男與李男在短時間內各自喝了近500毫升的高粱酒，李男沒有勸阻對方理性飲酒，也沒有在對方離開麻將館時「盡到通知家人、幫忙護送他到家的責任」，有一定的過失責任，需付3%賠償金，約3.6萬人民幣。

法官也指出，劉男僅為「代買酒者」，與死亡結果無法律上因果關係；麻將館老闆肖女未與死者共同飲酒，且死亡事故並非發生在麻將館內，已超出合理安全維護義務範圍，兩人均無須負賠償責任。

一審判決出爐後，馮男家屬不服提起上訴，郴州市中級人民法院近日作出二審判決，認爲一審事實認定明確、法律適用無誤，駁回上訴，維持原判。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



