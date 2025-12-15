從白手起家到北京眼中釘 黎智英國安案即將宣判

（中央社香港15日綜合外電報導）從貧民變富豪，香港壹傳媒集團創辦人黎智英自稱是「麻煩製造者」，長年以直言不諱的小報風格以及對民主的堅定支持，成為北京當局眼中的眼中釘。

法新社報導，78歲黎智英涉及的國安案件今天早上10時於西九龍法院宣判。這起案件普遍遭西方國家譴責為對政治自由與新聞自由的打擊。

黎智英2020年6月接受法新社訪問時曾表示，他「已經做好入獄準備」，而他自該年年底以來便一直身陷囹圄。

他這番話說完兩個星期，「香港特別行政區維護國家安全法」正式實施，而香港國安法的上路，為的就是回應前一年大規模的反送中抗議活動。

2020年8月，黎智英就因涉嫌違反國安法被捕，應驗了他早先所言，自己是遭檢控的「頭號目標」。

他當時說：「如果（真的進監獄），我就有機會讀讀之前沒機會讀的書。我唯一能做的，就是保持正面心態。」

在香港，能像黎智英一樣引發北京當局如此程度敵意的人並不多。

這位充滿鬥志、白手起家的小報老闆，是許多香港居民眼中的非典型英雄，也是唯一敢於嘲諷北京的富豪。

但在中國官媒眼中，他是「叛國」、是民主抗爭背後最大的「黑手」，甚至被指為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」的「禍港四人幫」之首。

● 從血汗工廠一路成為富比世香港40大富豪

路透社報導，黎智英2008年曾躋身「富比世」（Forbes）香港40大富豪，身家約12億港元（1.54億美元）。但他與許多香港大亨一樣，都是從貧困中發跡。

法新社報導，他出生於中國廣東一個富裕家庭，但1949年共產黨掌權後，家道中落。

12歲時，他偷渡來港，在血汗工廠做苦工、自學英文，最終創立極為成功的服飾品牌「佐丹奴」（Giordano）。

然而，1989年北京出動坦克鎮壓天安門民主運動後，他的人生與同輩大不相同。

他在當年創辦第一份刊物，並公開撰寫批評中國高層的專欄。

隨後，當局開始關閉他在中國的服飾店，黎智英遂將資產變賣，投入建構他的報業王國。

黎智英曾涉多宗官司，包括一宗恐嚇敵對報紙記者案，最終獲判無罪。

他2019年因積極支持民主派發起的反送中運動而惹上更大麻煩，並因此參與多場集會而被判刑20個月。

另外，違反蘋果大樓租用契約的詐欺案，又讓他再服近6年的刑期。

但這些案件與今天的判決相比，似乎不值一提。

黎智英被控兩項國安法下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，最高可判終身監禁，另有一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪的指控。

他對所有指控均不認罪。

2020年有人問他，為何不像其他香港富豪那樣享受財富、不惹事生非，黎智英回應說：「我只是陰錯陽差走上這條路，但我覺得做這件事是對的。」

「或許我天生叛逆，或許自己是個需要金錢之外其他人生意義的人。」

黎智英當時也表示，儘管家財萬貫且面臨風險，但無意離港。

「我是個麻煩製造者。我來到這裡（香港）時一無所有，我所有的一切就是這地方，這個地方給了我自由，我的一生都將致力於自由。」

港媒大多親中或採取更審慎路線，但黎智英主導的兩大媒體「蘋果日報」與「壹週刊」公開支持民主抗爭。

由於廠商大多擔心激怒北京，這兩份刊物多年來幾乎沒有廣告，黎智英只能以自有資金填補虧損。

這兩大刊物深受歡迎，不僅涵蓋娛樂新聞、緋聞花邊，更有真正的調查報導。

2021年，「蘋果日報」在多名高層被捕、報社被搜查後被迫停刊，「壹週刊」亦隨之終止營運。

黎智英在超過40天的法庭證詞中，堅持捍衛自己的報社。

他2024年11月在法庭上表示：「蘋果日報的核心價值就是港人的核心價值，重視法治、民主、言論和集會自由等。」

問及為何要創立媒體，黎智英回應道：「對於一個賺了些錢的商人而言，是參與傳播與自由有關訊息的好機會。」

「你知道的就越多，你就越自由。」（編譯：蔡佳敏）1141214