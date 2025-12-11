從白板塗鴉到青漫金獎 羅東高中「漫畫少年」3頁逼哭評審

得獎者江翊丞以僅三頁的作品《傳聲筒》感動評審、奪下首屆青漫獎個人組金獎。（校方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為鼓勵青少年投入台漫創作，文化部今年首度辦理「青漫獎」。就讀宜蘭縣羅東高中人文與社會科學資優班二年級學生江翊丞，從小就在家中白板自由塗鴉，每晚還與家人固定八點動畫時間累積故事養分，如今以僅三頁的作品《傳聲筒》感動評審、奪下首屆青漫獎個人組金獎。

得獎者江翊丞以僅三頁的作品《傳聲筒》感動評審、奪下首屆青漫獎個人組金獎。（校方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

得獎者江翊丞的創作之路，從家庭啟蒙開始，他的父母特地在客廳架上一大面白板，讓他想畫什麼就畫什麼；父親還與兩兄弟相約「每晚八點動畫時間」，邊看邊討論角色、分鏡、故事鋪陳，漫畫冊也總是一起買回家分享，這些日常累積成他最早靈感與敘事基礎，讓他創作力在潛移默化中萌芽成形。

廣告 廣告

得獎者江翊丞以僅三頁的作品《傳聲筒》感動評審、奪下首屆青漫獎個人組金獎。（校方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

江翊丞從國小六年級開始自學畫圖，至今創作不輟。此次金獎作品《傳聲筒》以極短篇幅呈現完整故事，獲評審盛讚「三頁內清楚敘事、傳遞點子，還能令人落淚，是一次完美示範。」

他透露，能在短篇中濃縮情感，是因高一自主學習時因時間不足，嘗試以意象法呈現故事，反而意外找到更精準的表達方式，也感謝師長平日的指導。

校長張家豪表示，人社資優班近年成果亮眼，不久前第二屆學生才奪下全國高中地理奧林匹亞金牌，如今江翊丞再添青漫金獎，顯示班級具備孕育跨領域人才的實力。

江翊丞未來將持續耕耘漫畫創作，在家庭支持與學校課程涵養下，老師們也十分期待他未來在台灣漫畫界的更多可能。

更多中時新聞網報導

李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食

町田啟太來台 笑喊要開卡車抗議

UBA最速千分男誕生 中信張俊生放眼職籃》