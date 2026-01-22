從白河出發 陳亭妃鐵馬感恩行備「妃妃桌曆」

〔記者王涵平／台南報導〕立委陳亭妃昨獲民進黨提名參選台南市長，今日展開鐵馬妃妃part2，從白河崁頂福安宮出發，她強調，以行動回應人民的託付，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達最誠摯的感謝。

陳亭妃團隊沿途將走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈，陳亭妃表示，感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年的時刻，共同有新的任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

鐵馬行動有一個跟人民連結的信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，今天鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，亭妃天天都在「您」身邊。陳亭妃表示，桌曆不只是紀念與連結，更是一份陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。

陳亭妃表示，選擇在提名後第一天，繼續用最貼近人民的方式出發，尤其初選前用鐵馬尋求人民支持的力量，初選提名成功，當然不改初衷，再用同樣的方式回到每個角落表達感恩之意，是「行動政府·行動市長」的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。台南是一座重感情、講信用的城市，未來將以團結為力量、以行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報人民27年來的支持與信任，並且共邁入下階段「女力改變台南」的里程碑。

